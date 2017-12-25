Suudi polisi 1 yıl önce kaçırılan Şii hakimin cesedini buldu

El Avamiye ülkedeki Şii azınlığın sıklıkla protestolarına sahne olan bir bölge.
El Cirani Aralık 2016'da Avamiye'deki evinin önünde kaçırılmış, polis o dönem olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Resmi haber ajansı SPA'ya bilgi veren bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi yapılan DNA testleri sonucu cesedin El Cirani'ye ait olduğunun anlaşıldığını söyledi.
#SaudiArabia’s Ministry of Interior has confirmed the death of Saudi judge Sheikh Mohammed Al-Jirani, whose body was found in the remote area of Al-Awwamia last week https://t.co/LnGqFb2dQ3— Arab News (@Arab_News) December 25, 2017
ÇATIŞMADA 1 POLİS İLE 1 ŞÜPHELİ MİLİTAN ÖLDÜ
19 Aralık'ta yapılan baskında çıkan çatışmada öldürülen şüphelinin adının ise Selman el Farac olduğu ve terörizm suçlarından arandığı açıklandı.
İkinci bir şüphelinin canlı olarak yakalandığı ayrıca bir polisin de çatışmada hayatını kaybettiği duyuruldu.
DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
2011'de Cirani'nin evi ve otomobili ateşe verilmiş, 2012'de ise silahlı kişilerin Şii hakimi evinden kaçırma girişimi başarısız olmuştu.
Cirani sıklıkla Şii'lerin protesto eylemlerini eleştiriyor ve önde gelen Şii din adamlarının İran ve Irak ile fazla yakın olduğunu savunuyordu.
25.000 nüfuslu Avamiye 2011'deki Arap Ayaklanmaları sonrası Sünni hükümetin kendilerine ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Şii azınlığın protesto hareketinin merkezi olmuştu.
32 milyon kişinin yaşadığı Suudi Arabistan'ın nüfusunun yüzde 10 ila 15'ini Şii azınlık oluşturuyor.
Bölgedeki son eylem dalgası geçen yaz yetkililerin Avamiye'deki tarihi Musavara mahallesini yıkmaya başlamasının ardından yaşanmıştı. Yetkililer labirentvari dar sokaklara sahip mahallenin 'teröristler' için bir gelişme yeri olduğunu savunmuş, yıkım işlemleri güvenlik güçleriyle silahlı çatışmalara neden olmuştu.
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