Suudi polisi 1 yıl önce kaçırılan Şii hakimin cesedini buldu

Suudi Arabistan 1 yıl önce kaçırılan Şii hakim Muhammed el Cirani'nin cesedini bulduğunu duyurdu. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı polisin Avamiye bölgesinde yaptığı baskın sırasında çatışma çıktığını, çatışmada 1 polis ile 1 şüphelinin öldüğünü duyurdu.

© AFP 2017/ Atta Kenare Ruhani: Suudi Arabistan'la iyi ilişkiler kurabiliriz

Polis, El Cirani'nin cesedini ülkenin doğusunda, Katif kenti yakınlarındaki Avamiye kasabasında bulunan bir çiftlikte bulduğunu duyurdu.

El Avamiye ülkedeki Şii azınlığın sıklıkla protestolarına sahne olan bir bölge.

El Cirani Aralık 2016'da Avamiye'deki evinin önünde kaçırılmış, polis o dönem olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Resmi haber ajansı SPA'ya bilgi veren bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi yapılan DNA testleri sonucu cesedin El Cirani'ye ait olduğunun anlaşıldığını söyledi.

#SaudiArabia’s Ministry of Interior has confirmed the death of Saudi judge Sheikh Mohammed Al-Jirani, whose body was found in the remote area of Al-Awwamia last week https://t.co/LnGqFb2dQ3 — Arab News (@Arab_News) December 25, 2017

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ÇATIŞMADA 1 POLİS İLE 1 ŞÜPHELİ MİLİTAN ÖLDÜ

19 Aralık'ta yapılan baskında çıkan çatışmada öldürülen şüphelinin adının ise Selman el Farac olduğu ve terörizm suçlarından arandığı açıklandı.

İkinci bir şüphelinin canlı olarak yakalandığı ayrıca bir polisin de çatışmada hayatını kaybettiği duyuruldu.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

© AFP 2017/ Mohammed al-Shaikh Suudi Arabistan'ın Şii bölgesinde polise saldırı

Suudi yetkililere yakın bir isim olduğu belirtilen Şii hakim El Cirani kaçırılmadan önce birden fazla kez saldırıya uğramıştı.

2011'de Cirani'nin evi ve otomobili ateşe verilmiş, 2012'de ise silahlı kişilerin Şii hakimi evinden kaçırma girişimi başarısız olmuştu.

Cirani sıklıkla Şii'lerin protesto eylemlerini eleştiriyor ve önde gelen Şii din adamlarının İran ve Irak ile fazla yakın olduğunu savunuyordu.

25.000 nüfuslu Avamiye 2011'deki Arap Ayaklanmaları sonrası Sünni hükümetin kendilerine ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Şii azınlığın protesto hareketinin merkezi olmuştu.

32 milyon kişinin yaşadığı Suudi Arabistan'ın nüfusunun yüzde 10 ila 15'ini Şii azınlık oluşturuyor.

Bölgedeki son eylem dalgası geçen yaz yetkililerin Avamiye'deki tarihi Musavara mahallesini yıkmaya başlamasının ardından yaşanmıştı. Yetkililer labirentvari dar sokaklara sahip mahallenin 'teröristler' için bir gelişme yeri olduğunu savunmuş, yıkım işlemleri güvenlik güçleriyle silahlı çatışmalara neden olmuştu.