Papa Francis, Noel mesajında 'Kudüs için barış' diledi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis geleneksel Noel mesajını verdiği Vatikan'daki 'Kente ve Dünyaya' (Urbi et Orbi) konuşmasında, 'Kudüs için barış' çağrısı yaptı. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldığı 6 Aralık'tan bu yana Papa'nın yaptığı ikinci Kudüs açıklaması oldu.

Papa Francis Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel 'Kente ve Dünyaya' (Urbi et Orbi) konuşmasını gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120'den fazla ülkenin ABD'ye kararından dönmesi uyarısı yapmasından 4 gün sonra kendisini izleyen on binlerce kişiye seslenen Papa, İsrailli ve Filistinliler'e diyalog çağrısını yineledi.

'ÇÖZÜM, KARŞILIKLI OLARAK MUTABAKATA VARILMIŞ VE ULUSLARARASI OLARAK TANINMIŞ SINIRLARA SAHİP İKİ DEVLETE İMKAN VERMELİ'

"Taraflar arasında diyaloğa dönülmesi iradesinin ortaya çıkması ve müzakere edilmiş çözüme nihayet ulaşılması için dua edelim. Bu (çözüm) karşılıklı olarak mutabakata varılmış ve uluslararası olarak tanınmış sınırlara sahip iki devletin bir arada barışçı şekilde varoluşuna imkan vermeli" dedi.

'FİLİSTİNLİLER VE İSRAİLLİLER ARASINDA BÜYÜYEN GERGİNLİKLER NEDENİYLE ACI ÇEKEN ORTADOĞU'DAKİ ÇOCUKLARDA İSA'YI GÖRÜYORUZ'

"Fiilstinliler ve İsrailliler arasında büyüyen gerginlikler nedeniyle acı çekmeye devam eden Ortadoğu'daki çocuklarda İsa'yı görüyoruz" diyen Papa, "Tanrı, tüm zorluklara karşın, bu üzgün toprakların uzun süredir aradığı uyum, adalet ve güvenliği bulmasına iyi niyetle yardım etmeye çalışan uluslararası toplumdan herkesin çabalarını güçlendirsin" ifadelerini kullandı.

Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldığı 6 Aralık'ta da Kudüs konusundaki 'statükoya' saygı gösterilmesini istemiş ve bölgede gerginliğe neden olacak adımlardan uzak durulmasını talep etmişti.

'DÜNYAMIZDA SAVAŞ RÜZGARLARI ESERKEN…'

"Bugün dünyamızda savaş rüzgarları eserken ve çağdışı gelişim modeli insani, toplumsal ve çevresel çöküşe neden olurken Noel bizi çocuğun (İsa) işaretine odaklanmaya ve onu küçük çocukların yüzlerinde görmeye çalışmaya davet ediyor" dedi.

Savaşların yaşandığı Suriye, Irak, Yemen'deki çocukların karşılaştığı zorlukları anlatan Papa, Güney Sudan, Somali, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya'daki çocukların acı içinde olduklarını vurguladı.

KORE YARIMADASI'NDA KARŞILIKLI GÜVENİN ARTMASI ÇAĞRISI

© AFP 2017/ Andrew Medichini Papa: Arakanlı sığınmacılarla görüşürken ağladım

Venezüella'nın halkın yararı için toplumdaki çeşitli unsurlarla olan açık diyaloğunu sürdürmesi gerektiğini belirten Papa, Kore yarımadasındaki krizin aşılması temennisinde de bulundu. Bütün dünyanın çıkarı için ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin artması gerektiğini söyledi. Ukrayna'daki krize de değinen Papa, ülkeye bir an önce barışın gelmesi için dua ettiklerini kaydetti.

'İSA KABUL GÖRMEMENİN ACISINI ÇOK İYİ BİLİR'

Ülkelerini yalnız başlarına ve insanlık dışı şartlarda terk etmeye zorlanan çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğinin altını çizen Papa göçe zorlanan insanların hayatlarını, zaman zaman trajediyle sonuçlanan zorlu yolculuklarda riske attıklarını hatırlattı. Arakanlı Müslümanlara ilişkin de konuşan Papa, Myanmar ve Bangladeş'e yaptığı ziyaret sırasında gördüğü çocukların halini anımsattı.

Papa, "Umarım ki uluslararası toplum, bölgedeki (Myanmar) azınlıkların izzetinin korunması konusundaki çabalarına bir son vermez. İsa, kabul görmemenin acısını çok iyi bilir, kalplerimiz o insanlar için Beytullahim'deki evlerin kapıları gibi kapalı olmasın" ifadelerini kullandı.