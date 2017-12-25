Kayıt
04:05 26 Aralık 2017
Ankara-3°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Papa Francis

    Papa Francis, Noel mesajında 'Kudüs için barış' diledi

    © REUTERS/ Alessandro Bianchi
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis geleneksel Noel mesajını verdiği Vatikan'daki 'Kente ve Dünyaya' (Urbi et Orbi) konuşmasında, 'Kudüs için barış' çağrısı yaptı. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldığı 6 Aralık'tan bu yana Papa'nın yaptığı ikinci Kudüs açıklaması oldu.

    Papa Francis Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel  'Kente ve Dünyaya' (Urbi et Orbi) konuşmasını gerçekleştirdi.

    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120'den fazla ülkenin ABD'ye kararından dönmesi uyarısı yapmasından 4 gün sonra  kendisini izleyen on binlerce kişiye seslenen Papa, İsrailli ve Filistinliler'e diyalog çağrısını yineledi.

    'ÇÖZÜM, KARŞILIKLI OLARAK MUTABAKATA VARILMIŞ VE ULUSLARARASI OLARAK TANINMIŞ SINIRLARA SAHİP İKİ DEVLETE İMKAN VERMELİ'

    Papa Francis
    © REUTERS/ Alessandro Bianchi
    Erdoğan, Papa ile Kudüs'ü görüştü
    "Taraflar arasında diyaloğa dönülmesi iradesinin ortaya çıkması ve müzakere edilmiş çözüme nihayet ulaşılması için dua edelim. Bu (çözüm) karşılıklı olarak mutabakata varılmış ve uluslararası olarak tanınmış sınırlara sahip iki devletin bir arada barışçı şekilde varoluşuna imkan vermeli" dedi.

    'FİLİSTİNLİLER VE İSRAİLLİLER ARASINDA BÜYÜYEN GERGİNLİKLER NEDENİYLE ACI ÇEKEN ORTADOĞU'DAKİ ÇOCUKLARDA İSA'YI GÖRÜYORUZ'

    "Fiilstinliler ve İsrailliler arasında büyüyen gerginlikler nedeniyle acı çekmeye devam eden Ortadoğu'daki çocuklarda İsa'yı görüyoruz" diyen Papa, "Tanrı, tüm zorluklara karşın, bu üzgün toprakların uzun süredir aradığı uyum, adalet ve güvenliği bulmasına iyi niyetle yardım etmeye çalışan uluslararası toplumdan herkesin çabalarını güçlendirsin" ifadelerini kullandı.

    Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldığı 6 Aralık'ta da Kudüs konusundaki 'statükoya' saygı gösterilmesini istemiş ve bölgede gerginliğe neden olacak adımlardan uzak durulmasını talep etmişti.

    'DÜNYAMIZDA SAVAŞ RÜZGARLARI ESERKEN…'

    "Bugün dünyamızda savaş rüzgarları eserken ve çağdışı gelişim modeli insani, toplumsal ve çevresel çöküşe neden olurken Noel bizi çocuğun (İsa) işaretine odaklanmaya ve onu küçük çocukların yüzlerinde görmeye çalışmaya davet ediyor" dedi.

    Savaşların yaşandığı Suriye, Irak, Yemen'deki çocukların karşılaştığı zorlukları anlatan Papa, Güney Sudan, Somali, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya'daki çocukların acı içinde olduklarını vurguladı.

    KORE YARIMADASI'NDA KARŞILIKLI GÜVENİN ARTMASI ÇAĞRISI

    Papa Bangladeş Dakka
    © AFP 2017/ Andrew Medichini
    Papa: Arakanlı sığınmacılarla görüşürken ağladım
    Venezüella'nın halkın yararı için toplumdaki çeşitli unsurlarla olan açık diyaloğunu sürdürmesi gerektiğini belirten Papa, Kore yarımadasındaki krizin aşılması temennisinde de bulundu. Bütün dünyanın çıkarı için ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin artması gerektiğini söyledi. Ukrayna'daki krize de değinen Papa, ülkeye bir an önce barışın gelmesi için dua ettiklerini kaydetti.

    'İSA KABUL GÖRMEMENİN ACISINI ÇOK İYİ BİLİR'

    Ülkelerini yalnız başlarına ve insanlık dışı şartlarda terk etmeye zorlanan çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğinin altını çizen Papa göçe zorlanan insanların hayatlarını, zaman zaman trajediyle sonuçlanan zorlu yolculuklarda riske attıklarını hatırlattı. Arakanlı Müslümanlara ilişkin de konuşan Papa, Myanmar ve Bangladeş'e yaptığı ziyaret sırasında gördüğü çocukların halini anımsattı.

    Papa, "Umarım ki uluslararası toplum, bölgedeki (Myanmar) azınlıkların izzetinin korunması konusundaki çabalarına bir son vermez. İsa, kabul görmemenin acısını çok iyi bilir, kalplerimiz o insanlar için Beytullahim'deki evlerin kapıları gibi kapalı olmasın" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Papa: Şeytan gerçek bir kişi, adı-soyadı var
    Papa Francis, Bangladeş'te: 'Arakan' terimini ilk kez kullandı
    Papa'dan Arakan'sız barış, kardeşlik ve insan hakları mesajı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Diyarbakır'da Noel kutlaması
    Diyarbakır’ın son aktif kilisesinde Noel ayini
    Karikatür
    Trump yönetiminden Rus 'kötü adamlar' listesi
    İnfografik
    Lübnan'da siyasi ve silahlı güçlerin durumu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam