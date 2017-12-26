Suriye silahlı muhalefeti, Ulusal Diyalog Kongresi'ne karşı çıkıyor

Suriye silahlı muhalefetinden yaklaşık 40 grubun Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne karşı çıktığı ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması talebine bağlılıklarını koruduğu belirtildi.

© AP Photo/ Craig Ruttle Lavrov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin katılımcı listesinde 1700 isim var

Suriye silahlı muhalefeti, 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacağı duyurulan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında bir bildiri yayınladı.

Ceyşul İslam, Ahrar'uş Şam, Feylak el Rahman, Ceyş el Nasr'ın aralarında bulunduğu 40 grup, imzaladıkları bildiride, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılmasına karşı çıktıklarını vurguladı.

Silahlı muhalifler, Devlet Başkanı Esad'ın görevi bırakması talebinin halen geçerli olduğunu da kaydetti.

Astana'daki 8. tur görüşmelerinin sonunda Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta yapılacağı duyurulmuştu.