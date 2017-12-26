Suriye silahlı muhalefeti, Ulusal Diyalog Kongresi'ne karşı çıkıyor

Suriye silahlı muhalefeti, 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacağı duyurulan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında bir bildiri yayınladı.
© AP Photo/ Craig Ruttle
Ceyşul İslam, Ahrar'uş Şam, Feylak el Rahman, Ceyş el Nasr'ın aralarında bulunduğu 40 grup, imzaladıkları bildiride, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılmasına karşı çıktıklarını vurguladı.
Silahlı muhalifler, Devlet Başkanı Esad'ın görevi bırakması talebinin halen geçerli olduğunu da kaydetti.
Astana'daki 8. tur görüşmelerinin sonunda Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta yapılacağı duyurulmuştu.
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