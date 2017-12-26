Patrik Bartholomeos: Ortadoğu’da zaten yeterince sorun var, Kudüs’te statüko korunmalı

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'inin Atina Haber Ajansı’ndan (ANA) aktardığına göre Patrikhane’de kendisini ziyaret eden ve Noel şarkıları söyleyen Rum öğrencilere konuşan Bartholomeos, 2018 yılının Filistin, Suriye ve tüm Ortadoğu’da barışı getirmesi dileğinde bulundu.

Mültecilerin ve Filistin halkının yaşadığı drama değinen Patrik "Ortadoğu’da zaten yeterince sorun var. Son zamanlarda yenilerinin eklenmesi gereksiz. Kudüs’te statüko korunmalıdır" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın gönderdiği Noel ve yeni yıl mesajına da değinen Bartholomeos "Ben de sayın Abbas’a mesajımda, son yıllarda onca haksızıklara uğrayan, onca acılar çeken halkının, nihayet barış ve huzur içinde yeni bir yıl geçirmesini diledim" diye konuştu.