Suudi Arabistan'daki yolsuzluk gözaltılarında ilk büyük tahliye

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle gözaltına aldırdığı yaklaşık 200 üst düzey isimden 23'ü hükümetle anlaşmaya varmalarının ardından serbest bırakıldı. İlerleyen günlerde diğerlerinin de bırakılması bekleniyor.

Gözaltından bırakılan ilk 23 kişiyi duyuran Suudi medyası, bundan sonra hükümetle anlaşmaya varanların bırakılacağını, suçlamaları reddetmeye devam edenlerin yargılanacağını yazdı.

'VER PARANI, AL ÖZGÜRLÜĞÜNÜ'

Riyad'daki Ritz-Carlton otelinde tutulan ve işkenceden geçirildikleri iddia edilenler arasında dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Prens Velid bin Talal dahil 11 prens, görevdeki 4 bakan, çok sayıda eski bakan ve başka üst düzey isimler var.

Kasımdaki gözaltı dalgasından beri ilk geniş çaplı serbest bırakma haberini veren Okaz gazetesi, bunun mal varlıklarını ve nakit paralarını teslim etmeleri karşılığı özgürlüğe kavuşmaları şeklinde gerçekleştiğini belirtti.

6 MİLYAR DOLAR TALEP EDİLDİ

Daha önce ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi, gözaltıdan önce yaklaşık 30 milyar dolarlık serveti olan, ama içeri alınmasıyla birlikte serveti hızla eriyen Prens Velid bin Talal'dan özgürlüğüne karşılık hükümetin 6 milyar dolar talep ettiğini yazmıştı.

Suudi Arabistan'da dizginleri eline geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, bu anlaşmaları, şantaj değil, görev olarak gördüğü, hükümetten çalınan parayı geri almanın kaçınılmaz yöntemi olarak değerlendirdiği belirtildi.

'100 MİLYAR DOLARLIK YOLSUZLUK'

Kasımda Suudi Başsavcılığı, uzun süreli yolsuzluğun ülkeye verdiği ekonomik zararı en az 100 milyar dolar olarak hesap ettiklerini açıklamıştı.