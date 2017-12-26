Suriye ordusuna ait savaş uçağı Hama yakınlarında düşürüldü

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının Hama yakınlarında teröristler tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

SANA'ya konuşan bir kaynak, "Savaş uçağı, teröristler tarafından vurulduktan sonra Hama yakınlarına düştü. Pilot hayatını kaybetti" dedi.

Suriye ordusuna ait savaş uçağının düşürülmesinden hangi grubun sorumlu olduğu henüz netleşmedi. Al Masdar, pilotun militanlar tarafından alıkonulduktan sonra öldürüldüğünü ileri sürse de, bu bilgi henüz teyit edilmiş değil. Uçağın L-39 Albatros tipi olduğu ve militanlar tarafından uçaksavar atışıyla düşürüldüğü iddia edildi.