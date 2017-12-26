Filistinli tutuklular, İsrailli sağcı vekili protesto etti

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, Rimon Cezaevi'nde bulunan Filistinli tutukluların, İsrailli vekilin ırkçı saldırısını, yemek yememek dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle protesto ettiği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli tutukluların İsrail'i aşırı sağcı uygulamalara son vermeye çağırdığı da kaydedildi.

'OTOBÜSE BİNEREK TUTUKLU YAKINLARINA HAKARET ETMİŞTİ'

© AP Photo/ Emil Salman İsrailli sağcı miletvekilinden Filistinli tutukluların yakınlarına hakaret: Senin oğlun bir köpek

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Hazan, dün Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurmuş, otobüsün içine girerek tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söylemişti. Tutuklu yakınları da bu duruma tepki göstermişti.

İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon halinde sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.