Suriyeli Kürtler: Soçi’deki kongreye ancak ‘Kuzey Suriye Federasyonu’ olarak katılırız

Suriyeli Kürtler, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne ancak ‘Kuzey Suriye Federasyonu’nun birer temsilcisi olarak katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

Bölge temsilcilerinin yaptığı açıklamada, "Başka bir şekilde, ayrı bireyler ya da Suriye'nin kuzeyindeki teşkilatların temsilcileri olarak katılmayacağız" ifadelerine yer verildi.

‘Federasyonun' içindeki siyasi partilerin Soçi'de kongrenin yapılmasına destek verdikleri belirtilen açıklamada, kongre hazırlıklarının Türk yönetimine bağlı olarak yapılmasının kabul edilemez olduğu da ifade edildi.

Daha önce Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya'da düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne PYD'nin katılımına olumlu bakmadıklarını, ancak PYD dışı Kürt grupların kongreye katılımını destekleyeceklerini açıklamıştı.

Astana'da yapılan Suriye barış görüşmelerinin 8. turunun ardından garantör ülkeler, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenleneceğini belirtmişti.