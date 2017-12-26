Suriyeli Kürtler: Soçi’deki kongreye ancak ‘Kuzey Suriye Federasyonu’ olarak katılırız

Bölge temsilcilerinin yaptığı açıklamada, "Başka bir şekilde, ayrı bireyler ya da Suriye'nin kuzeyindeki teşkilatların temsilcileri olarak katılmayacağız" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya'da düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne PYD'nin katılımına olumlu bakmadıklarını, ancak PYD dışı Kürt grupların kongreye katılımını destekleyeceklerini açıklamıştı.
Astana'da yapılan Suriye barış görüşmelerinin 8. turunun ardından garantör ülkeler, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenleneceğini belirtmişti.
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