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    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi

    Ortadoğu turuna çıkan Japonya Dışişleri Bakanı: Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşımayacağız

    © REUTERS/ Muhammad Hamed
    Ortadoğu
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    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Filsitin ve İsrail'deki temaslarından sonra Ürdünlü mevkidaşı Eyemen Safadi ile bir araya geldi. Kono görüşmede ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını ve kentin statüsüne doğrudan müzakereler yoluyla karar verilmesi gerektiğini söyledi.

    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplandı.
    © AP Photo/ Osman Orsal
    Çin: Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin’i destekliyoruz
    Ürdün resmi, haber ajansı Petra'nın aktardığına göre İsrail ve Filistin'deki temaslarından bir gün sonra Ürdün'e geçen Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile bir araya geldi.

    KONO, JAPONYA'NIN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEDİĞİNİ VURGULADI

    Kono görüşmede ülkesinin ABD'nin Kudüs kararını takip etmeyeceğini ve İsrail-Filistin sorununda 'iki devletli çözümü' desteklediklerini ifade etti.

    Kudüs'ün statüsü konusundaki anlaşmazlıkların 'doğrudan müzakereler' yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden Kono, iki devletli çözüne ulaşılması için etkili çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

    SAFADİ: ABD'NİN KARARI ULUSLARARASI KANUNLARIN İHLALİ

    Kudüs- İsrail- ABD
    © AFP 2017/ AHMAD GHARABLI
    ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman'dan ülkesine çağrı: Bu ifadeyi kullanmayın
    Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Safadi ise söz konusu adımı 'uluslararası kanunların ihlali' olarak gördüklerini ifade etti.

    Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen tek taraflı tüm uygulamaları hükümsüz kabul eden uluslararası kararlara uyulması gerektiğini dile getiren Safadi, uluslararası topluma 1967 sınırlarına bağlı olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'i tanıma daveti yaptı.

    Görüşmede, Filistin meselesinin yanı sıra, Suriye'deki kriz, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi
    © REUTERS/ Muhammad Hamed
    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi

    JAPONYA'DAN NETANYAHU VE ABBAS'A '4'LÜ BARIŞ ZİRVESİ' TEKLİFİ İDDİASI

    Halid Meşal
    © Sputnik/ Valeriy Melnikov
    Eski Hamas lideri Meşal: İslam alemi, ABD'nin Kudüs kararına cesurca karşı çıktı
    Japonya Dışişleri Bakanı Ürdün'den önce İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Filistin'de de Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

    Kono, bu görüşmelerde Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili açık olarak eleştirel bir yorum yapmadı ancak İsrail medyası Kono'nun Netanyahu ile Abbas'ı Tokyo'da 4'lü Barış Zirvesi'ne davet ettiğini iddia etti.

    Buna göre görüşmelerde Trump'ın Filistin-İsrail barış görüşmelerini canlandırmak için görevlendirdiği damadı Jared Kushner'in de yer alması teklif edildi.

    İsrail Channel 10 televizyonu Netanyahu'nun görüşmelere sadece ABD'nin onayı olması halinde katılmayı kabul ettiğini öne sürdü.

    Televizyon bu önerinin ilk kez eylülde BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından Netanyahu'ya iletildiğini belirtti.

    Ancak Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın bu teklife nasıl baktığı haberlerde belirtilmedi.

    JAPONYA'NIN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ İSE İDDİAYI REDDETTİ

    Tel Aviv'deki Japonya Büyükelçiliği ise Kono'nun Netanyahu ile Abbas'ı Tokyo'da 4'lü Barış Zirvesi'ne davet ettiği yönündeki haberleri reddetti.

    KONO, FİLİSTİN'E EKONOMİK DESTEĞİN SÜRECEĞİNİ DUYURDU

    Filistin ve bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği Abbas-Kono görüşmesinde ise Abbas, Japonya'nın BM Genel Kurulunda Kudüs tasarısı lehine oy kullanmasını, Filistin ekonomisi ve kurumlarının inşasına verdiği desteği övdü.

    Abbas, Filistin yönetiminin, Japonya ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtirken, Kono Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm temelindeki siyasi süreci desteklediklerini ifade etti ve Filistin halkına ekonomik desteklerinin süreceğini vurguladı.

    Japonya Dışişleri Bakanı, Filistin, İsrail, Ürdün, Umman ve Türkiye'yi kapsayan 6 günlük Ortadoğu turuna pazar günü başlamıştı.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas-Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono
    © REUTERS/ Mohamad Torokman
    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas-Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono

    GUATEMALA'NIN ARDINDAN SIRA HONDURAS'TA MI?

    İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely
    © AFP 2017/ MENAHEM KAHANA
    İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı: Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyabilecek en az 10 ülke ile temastayız
    ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve Amerikan Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

    ABD'nin ardından Guatemala da benzer bir adım izleyeceğini duyurmuştu. İsrail medyası sırada Orta Amerika ülkesi Honduras'ın benzer adımı izleyebileceğini söyledi. 

    Dün İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely büyükelçiliklerini taşımayı düşünen 'en az 10 ülke ile daha iletişim halinde olduklarını' söylemişti.

    Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararından geri dönmesini talep eden karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı. 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.

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    Etiketler:
    Filistin sorunu, Donad Trump, Eymen Safadi, Taro Kono, Şinzo Abe, Mahmud Abbas, Benyamin Netanyahu, Kudüs, Honduras, Guatemala, Ürdün, Japonya, Filistin, İsrail, ABD
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