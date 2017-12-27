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    Ahmet Carba- Sergey Lavrov

    Lavrov: El Nusra'nın dış ülkelerden destek aldığını gösteren verilerimiz var

    Sputnik
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Fetih el Şam) dış ülkelerden yardım aldığını gösteren verilere sahip olduklarını söyledi.

    'Suriye'nin Yarını' adlı muhalif hareketin lideri Ahmet Carba'yla görüşmesinde konuşan Lavrov, "El Nusra direnişini sürdürüyor. Elimizdeki verilere göre örgüt dış ülkelerden yardım alıyor" dedi.

    Suriye hükümetine bağlı güçler- Deyr ez Zor
    © AFP 2017/ George OURFALIAN
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    'SURİYE VE RUSYA, NUSRA'YA BASKI YAPIYOR'

    Bugün itibarıyla terörle mücadeledeki ana görevin El Nusra'yı yenmek olduğunu da kaydeden Lavrov, Suriye ordusu ve müttefiklerinin Rusya'nın desteğiyle Nusra üyelerine baskı yaptığını vurguladı.

    Rus askeri-Suriye
    © AP Photo/
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    'SURİYE'DEKİ ANA MUHAREBE SONA ERDİ'

    IŞİD'in Suriye'deki durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Lavrov, örgütün kesin bir darbe aldığını ve Suriye'deki ana muharebenin sona erdiğinin altını çizdi.

    Lavrov, "Suriye'de olumlu değişiklikler görüyoruz. IŞİD'e kararlı bir darbe indirildi. Muharebe alanından kaçan bazı militanlar Suriye'de yeniden gruplaşmaya veya yurtdışına kaçmaya çalışsa da, ana muharebenin sona erdiği aşikar" ifadelerini kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © AP Photo/ Craig Ruttle
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    'SURİYELİLER VE SURİYELİ AŞİRETLER KONGREYE DESTEK VERİYOR'

    Öte yandan Lavrov, Suriyelilerin ve Suriyeli aşiret liderlerinin Ulusal Diyalog Kongresi'ne büyük destek verdiğini belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Astana'daki sekiz görüşmenin sonuçlarına bağlı olarak, Rusya, Türkiye ve İran liderleri, 29-30 Ocak'ta Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni toplama inisiyatifini ortaya koydu. Aşiret liderlerinin çoğu dahil olmak üzere Suriyeliler bu etkinliğe büyük destek veriyor."

    Lavrov, Cenevre görüşmelerine katılan Suriye dış muhalefet temsilcilerinin Soçi'ye davet edildiğini de sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Suriye'nin Yarını, Nusra, IŞİD, Ahmet Carba, Sergey Lavrov, Suriye
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