Lavrov: El Nusra'nın dış ülkelerden destek aldığını gösteren verilerimiz var

'Suriye'nin Yarını' adlı muhalif hareketin lideri Ahmet Carba'yla görüşmesinde konuşan Lavrov, "El Nusra direnişini sürdürüyor. Elimizdeki verilere göre örgüt dış ülkelerden yardım alıyor" dedi.

© AFP 2017/ George OURFALIAN Rusya: Suriye ordusu ABD'nin El Tanf'taki üssünü ablukaya aldı

Bugün itibarıyla terörle mücadeledeki ana görevin El Nusra'yı yenmek olduğunu da kaydeden Lavrov, Suriye ordusu ve müttefiklerinin Rusya'nın desteğiyle Nusra üyelerine baskı yaptığını vurguladı.

© AP Photo/ Putin: Fırat'ın her iki kıyısı IŞİD'den tamamen temizlendi

IŞİD'in Suriye'deki durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Lavrov, örgütün kesin bir darbe aldığını ve Suriye'deki ana muharebenin sona erdiğinin altını çizdi.

Lavrov, "Suriye'de olumlu değişiklikler görüyoruz. IŞİD'e kararlı bir darbe indirildi. Muharebe alanından kaçan bazı militanlar Suriye'de yeniden gruplaşmaya veya yurtdışına kaçmaya çalışsa da, ana muharebenin sona erdiği aşikar" ifadelerini kullandı.

© AP Photo/ Craig Ruttle Lavrov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin katılımcı listesinde 1700 isim var

Öte yandan Lavrov, Suriyelilerin ve Suriyeli aşiret liderlerinin Ulusal Diyalog Kongresi'ne büyük destek verdiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Astana'daki sekiz görüşmenin sonuçlarına bağlı olarak, Rusya, Türkiye ve İran liderleri, 29-30 Ocak'ta Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni toplama inisiyatifini ortaya koydu. Aşiret liderlerinin çoğu dahil olmak üzere Suriyeliler bu etkinliğe büyük destek veriyor."

Lavrov, Cenevre görüşmelerine katılan Suriye dış muhalefet temsilcilerinin Soçi'ye davet edildiğini de sözlerine ekledi.