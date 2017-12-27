İsrail, Ağlama Duvarı yakınındaki tren istasyonuna Trump'ın adını verecek

İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde bulunan Ağlama Duvarı yakınında inşa edilecek tren istasyonuna Kudüs'ü İsrail'in başkenti olArak tanıma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın adının verileceğini söyledi.

İsrailli yetkililer Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı alan Trump'a bir jest yapmaya hazırlanıyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Ağlama Duvarı yakınında inşa edilecek tren istasyonuna Trump'ın adını verme kararı aldı.

'CESUR VE TARİHİ KARARININ ARDINDAN İSTASYONA TRUMP'IN ADINI VERME KARARI ALDIM'

Katz "Ağlama Duvarı Yahudiler için en kutsal yer. Ben de, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı cesur ve tarihi kararının ardından Başkan Trump'ın adını oraya giden tren istasyonuna verme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

AĞLAMA DUVARINI GÖREVDEYKEN ZİYARET EDEN İLK ABD BAŞKANI

6 Aralık'ta Kudüs kararını açıklayan Trump aynı zamanda Ortadoğu turunda Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmiş ve burayı görevdeyken ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu.

Katz dün inşaatı devam eden Tel Aviv-Kudüs arasındaki hızlı tren hattının Eski Kudüs bölgesindeki Yahudi Mahallesi'ne doğru genişletilmesini ve Ağlama Duvarı yakınında bir istasyon inşa edilmesini onaylamıştı.

Yedioth Ahronoth'un aktardığına göre Katz'ın 'Ulaştırma Bakanlığı'nın en önemli ulusal projesi' olarak nitelediği projenin maliyeti 730 milyon dolar.

HIZLI TREN İNŞAATI 2001'DEN BU YANA SÜRÜYOR

Bu karara göre Kudüs girişindeki Umma istasyonundan Yahudi Mahallesi'nde bulunan Cardo caddesine kadar 3 km'lik bir tünel inşa edilecek.

Tel Aviv-Kudüs arasında halihazırda normal hızda trenle yolculuk edilebiliyor. Hızlı tren hattının inşası ise 2001'den beri devam ediyor.

Hızlı tren ile iki kent arasındaki seyahat süresinin 30 dakikanın altına düşürülmesi planlanıyor.