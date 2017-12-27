BAE Dışişleri'nden 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Araplara İran ve Türkiye'nin liderlik edemeyeceğini söyledi. Gargaş ''Tahran ile Ankara'nın bölgedeki hırslarıyla mücadele etmek için Arap alemi birleşmeli'' dedi.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın başmüttefiki BAE arasındaki kriz her geçen gün büyüyor. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in 'Medine Müdafaası kahramanı' olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak nitelemesiyle tırmanan krize Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş perçinledi. Gargaş, Twitter'da, Türkiye ve İran'a karşı Arap aleminin Suudi-Mısır liderliğinde birleşmesine dair mesajlar paylaştı.

'MEZHEPSEL, PARTİZAN YAKLAŞIMA' KARŞI ÇIKIP…

"Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm, bizi kuşatan bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmakta yatıyor. Mezhepsel ve partizan yaklaşımı kabul edilebilir bir alternatif değil'' diyen BAE'li bakan, ardından ''Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecek'' diye ekledi. ''Bölgedeki jeostratejik yarış, Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" çağrısı yaptı.

النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد و التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2017

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The National haber sitesi, Gargaş'ın açıklamalarına neden olarak, Suudi Arabistan liderliğinde 4 ülkenin ablukaya aldığı Katar'ın Ankara ve İran ile güçlü ilişkileri sayesinde ayakta kalmasını ve sonra dönemde Tahran ile Ankara'nın yakınlaşmasını gösterdi.

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The National şöyle devam etti: ''Gargaş'ın açıklamaları, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin ardından geldi. Ziyarette iki ülke Kızıl Deniz'de hem sivil hem askeri gemilere hizmet verecek bir liman inşa etmeye karar verdi.''