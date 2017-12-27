BAE Dışişleri'nden 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

'MEZHEPSEL, PARTİZAN YAKLAŞIMA' KARŞI ÇIKIP…
"Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm, bizi kuşatan bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmakta yatıyor. Mezhepsel ve partizan yaklaşımı kabul edilebilir bir alternatif değil'' diyen BAE'li bakan, ardından ''Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecek'' diye ekledi. ''Bölgedeki jeostratejik yarış, Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" çağrısı yaptı.
النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد و التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2017
The National haber sitesi, Gargaş'ın açıklamalarına neden olarak, Suudi Arabistan liderliğinde 4 ülkenin ablukaya aldığı Katar'ın Ankara ve İran ile güçlü ilişkileri sayesinde ayakta kalmasını ve sonra dönemde Tahran ile Ankara'nın yakınlaşmasını gösterdi.
UAE's Gargash: The Arab world will not be led by #Iran and #Turkeyhttps://t.co/i5t4KRd2SA pic.twitter.com/iFQE6JtZvk— The National (@TheNationalUAE) December 27, 2017
The National şöyle devam etti: ''Gargaş'ın açıklamaları, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin ardından geldi. Ziyarette iki ülke Kızıl Deniz'de hem sivil hem askeri gemilere hizmet verecek bir liman inşa etmeye karar verdi.''
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