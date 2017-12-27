'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin katılımcı listesi 2 hafta içinde hazır olacak'

Sputnik’e konuşan Lavrentyev şunları söyledi: "Şu anda belirlenen toplam katılımcı sayısı yaklaşık 1500 kişi. Belki de listeye, Türkiye’nin önereceği kişiler eklenecek, zira biz listeleri diğer iki garantör ülkenin, İran ve Türkiye’nin incelemelerine sunduk. Her şey hala inceleme aşamasında ve ben, önümüzdeki 2 hafta içinde bu çalışmanın tamamlanacağını düşünüyorum. Kongrenin 29-30 Ocak’ta yapılabilmesi için katılımcıların nihai olarak belirlenmesi ve hazırlık yapıp kongrenin düzenleneceği yere ulaşabilmeleri için kendilerine davetiye gönderilmesi gerekiyor."

© AP Photo/ Craig Ruttle Lavrov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin katılımcı listesinde 1700 isim var

Katılımcılarla ilgili açıklamalarda bulunan Lavrentyev, sözlerine şöyle devam etti: "Önce görüşmelere sadece muhalefet ve merkezi yönetim temsilcilerinin katılımı söz konusuydu. Bu pek de doğru değildi ve bu nedenle biz, Soçi’de Ulusal Diyalog Kongresi’ni toplama kararı aldık. Orada (Suriye’de) birçok ulus, topluluk, etnik grup, birçok farklı Arap kabilesi var ve bunun da ötesinde, Kürtlerin içinde de oldukça geniş bir bölünme mevcut, kendi kuruluşlarının toplam sayısı 50’nin üzerinde."

Lavrentyev "Tümünün davet edilmesi olanaksız, fakat Suriye’deki vilayetlerin, temel milliyetlerin sayısının dikkate alındığı önerimiz, Sünnilerin, Alevilerin, Hıristiyanların, Kürtlerin ve ülkenin ne yönde ilerlemesi gerektiği konusunda fikir beyan edebilecek olan Arap kabilelerin belli sayıdaki temsilcilerini kapsıyor" diye konuştu.