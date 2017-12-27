'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin katılımcı listesi 2 hafta içinde hazır olacak'

Sputnik’e konuşan Lavrentyev şunları söyledi: "Şu anda belirlenen toplam katılımcı sayısı yaklaşık 1500 kişi. Belki de listeye, Türkiye’nin önereceği kişiler eklenecek, zira biz listeleri diğer iki garantör ülkenin, İran ve Türkiye’nin incelemelerine sunduk. Her şey hala inceleme aşamasında ve ben, önümüzdeki 2 hafta içinde bu çalışmanın tamamlanacağını düşünüyorum. Kongrenin 29-30 Ocak’ta yapılabilmesi için katılımcıların nihai olarak belirlenmesi ve hazırlık yapıp kongrenin düzenleneceği yere ulaşabilmeleri için kendilerine davetiye gönderilmesi gerekiyor."
Lavrentyev "Tümünün davet edilmesi olanaksız, fakat Suriye’deki vilayetlerin, temel milliyetlerin sayısının dikkate alındığı önerimiz, Sünnilerin, Alevilerin, Hıristiyanların, Kürtlerin ve ülkenin ne yönde ilerlemesi gerektiği konusunda fikir beyan edebilecek olan Arap kabilelerin belli sayıdaki temsilcilerini kapsıyor" diye konuştu.
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