IKBY'deki kriz, güzelleri vurdu

© AA/ Yunus Keleş IKBY'de 2 yıl aradan sonra güzellik yarışması

Erbil merkezli ve Mesud Barzani'ye yakın Rudaw haber portalının aktardığına göre, Turizm Kurulu Müdürü Sirwan Tofiq, 2017 yılı için güzellik kraliçesi seçimi yapılması zamanının geçtiğini, sebebinin de yaşanan krizler olduğunu söyledi. Sirwan Tofiq, “Kürdistan’ın şu an bir güzellik kraliçesi yok ve yarışma için süre uzatılmayacak” dedi.

Yarışma için gerekli hazırlıkların yapıldığını, birkaç adayın başvuruda bile bulunduğunu belirten Tofiq, krizler nedeniyle bu yıl yapılamayan yarışmanın, 2018’de yapılabileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada kraliçe tacını Jalya Sirwan takmıştı. Yarışma, Babylon şirketi tarafından, Turizm Kurulu’nun gözleminde yapılmıştı.