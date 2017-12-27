İran meclisi: Kudüs'ün tamamı Filistin'in 'ebedi' başkenti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre meclisinin bugünkü oturumlarında 1990 tarihli Filistin Halkına Destek Yasası'na bir madde daha eklendi.

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İlkin tüm Kudüs'ün Filistin'in daimi başkenti olarak tanınması onaylandı, ardından hükümet bunu desteklemekle görevlendirildi. Yasada bu bir 'yükümlülük' olarak ifade edilirken Müslüman ülkelerle işbirliği yapılması ve farklı yöntemlere başvurulmasına vurgu yapıldı. İlk oylamada 207, ikincisinde 198 milletvekili lehte oy kullandı.

© AFP 2017/ MENAHEM KAHANA İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı: Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyabilecek en az 10 ülke ile temastayız

Tahran'ın hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ezici çoğunluk tarafından reddedilmesinin ardından geldi. Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek Filistin halkı ve Müslümanlara darbe vurmak istediği bir dönemde bunun onaylanması önemlidir" dedi.