Suriye'den Erdoğan'a yanıt: Teröristlere sınırsız destek veriyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikanın ve teröristlere verdiği sınırsız desteğin sadece Suriye'deki değil, Türkiye'deki duruma da feci şekilde etki ettiği yönünde bir açıklama yaptı.

© AA/ Binnur Ege Gürün Erdoğan: Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir

Suriye resmi haber ajansının aktardığı Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Erdoğan, Türkiye'deki kamuoyunu bir kez daha yanlış yönlendiriyor ve Suriye'deki terörist gruplara sınırsız destek vererek Suriye halkına karşı işlediği suçları beyhude şekilde örtbas etmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'ın Türkiye'yi devasa bir cezaevine dönüştürdüğünü de öne süren bakanlık, "Cumhurbaşkanı, tüm muhalifleri ve farklı görüşteki kişileri bastırıyor. Ankara'nın politikası, sadece Suriye için değil, Türkiye için de feci sonuçların nedeni" diye belirtti.

Bugünkü açıklamasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın terörist olduğunu ileri süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?" demişti.