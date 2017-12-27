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    Ali Ekber Velayeti

    İran'dan İstanbul zirvesindeki Kudüs kararına eleştiri

    DHA
    Ortadoğu
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    İran dini liderinin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İİT'nin İstanbul zirvesinde Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıyan karara tapki gösterdi: ''Filistin topraklarını ve Kudüs'ü bölme anlamına geliyor. Bir Kudüs var, o da Filistin'in başkentidir."

    İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Kudüs kararını eleştirdi.

    ​ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının ardından 13 Aralık'ta zirve dönem başkanı sıfatıyla Türkiye, İİT'yi İstanbul'da toplamıştı. Zirvede Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıyan karar alınmıştı. Bu karara ''Filistin topraklarını ve Kudüs'ü bölme anlamına geliyor" eleştirisini getiren Velayeti, ''Bizim için Doğu ve Batı Kudüs diye bir şey yok. Bir Kudüs var, o da Filistin'in başkentidir'' vurgusunu yaptı.

    İslam İşbirliği Teşkilatı
    © AFP 2017/ Yasin Akgül
    İstanbul'da toplanan İİT: Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti ilan edilmiştir
    RUHANİ ZİRVEDEYDİ

    İstanbul'daki zirveye İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katılmıştı. Ancak bugün İran meclisi 'tüm Kudüs'ün Filistin'in daimi başkenti olarak tanınması ve hükümetin bunu desteklemekle görevlendirilmesine' yönelik karar aldı. 

    Kudüs Ağlama Duvarı
    © REUTERS/ Ammar Awad
    İran meclisi: Kudüs'ün tamamı Filistin'in 'ebedi' başkenti
    'İKİ KUDÜS, İKİ FİLİSTİN YOK'

    Aynı zamanda Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri sıfatını taşıyan Velayeti, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: ''İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yönergesi kesin değildir ve Filistin'i ikiye ayırmıştır. Bu, İran İslam Cumhuriyeti'nin düşüncesine aykırıdır. Bu yönergede Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı açıklanmıştı, ama biz bütün Kudüs'ün Filistinlilere ait olduğuna inanıyoruz. Bizim iki bölgemiz, iki Filistin'imiz yok ve İran İslam Cumhuriyeti bu konudaki düşüncelerini açıklamıştır. İİT'de onaylanan şey gerçekle uyuşmamaktadır.''

    Velayeti, ''Çok yakın bir zamanda Dünya İslami Uyanış Yüksek Kurulu düzenleyecek ve kararlarımızı alacağız'' diye ekledi.

     

    Etiketler:
    Ali Ekber Velayeti, Kudüs, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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