Yıldırım: Suudi Arabistan'la yüzde 90 düzeyinde ortak bakış açımız var

İkili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a giden Başbakan Yıldırım, "Yüzde 90 düzeyinde konulara bakışımız, çözüm yolları bakımından bir ortak bakış açımız var. Tabii ki yüzde 100 olması söz konusu değil, ufak tefek de olsa farklı düşüncelere sahip olduğumuz konular da var" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Kraliyet Konukevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa ama oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.
Ülkeye ilk gelişinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kendisini kabul ettiğini, daha sonra Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldiğini belirten Yıldırım, Selman ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.
BÖLGESEL KONULARA YOĞUNLAŞILDI
Bu görüşmelerde iki konu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Yıldırım, bunlardan ilkinin bölgesel konular olduğunu bildirdi.
Irak, Suriye, Filistin, İsrail meselesi, Yemen'de devam eden iç savaş, karışıklıklar ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra bütün bölgeyle ilgili durumları ele aldıklarını ve değerledirdiklerini belirten Yıldırım, bu konulardaki çözüm yollarını, yapılması gerekenleri konuştuklarını anlattı.
Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"İkili ilişkilerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, hangi alanlarda iş birliği fırsatlarımız var, bunları da enine boyuna ele aldık. Özellikle ikili ticaretimizin daha da geliştirilmesi, savunma sanayinde müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldık. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 90 düzeyinde konulara bakışımız, çözüm yolları bakımından bir ortak bakış açımız var. Tabii ki yüzde 100 olması söz konusu değil, ufak tefek de olsa bu anlaşmazlık değil ama çözüm noktasında farklı düşüncelere sahip olduğumuz konular da var. Bunları da samimi ve dürüst bir şekilde değerlendirdik. Suudi Arabistan-Türkiye, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir."
"İnşallah bu ziyaretimiz verimli sonuçları ortaya koyacak." diyen Yıldırım, yakın zamanda Veliaht Prens Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Yıldırım, karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artacağını söyledi.
Başbakan Yıldırım'ın açıklaması esnasında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal da yer aldı.
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