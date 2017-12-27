İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı

Avukat Hassan, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının ardından Filistin sahasındaki gelişmeler gölgesinde Cerrar'ın serbest bırakılmasını beklemediklerini belirterek, İsrail Askeri Komutanlığının FHKC'li milletvekilinin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattığını kaydetti.
Filistinli milletvekili Cerrar, 2 Temmuz'da İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınmıştı.
İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
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