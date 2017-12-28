Kayıt
13:34 28 Aralık 2017
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Fevzi Cuneydi

    Erdoğan'ın 'Trump bunları sen görmüyor musun?' dediği Cuneydi serbest: Ayaklarıyla üzerime bastılar

    © AA/ İssam Rimawi
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 11

    ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan, bu kareyle sosyal medyanın gündemine oturan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmalarında bahsettiği 16 yaşındaki Cuneydi serbest bırakıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Cuneydi "Beni bağlayıp cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı" dedi.

    İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesiyle yeniden bir araya geldi. El Halil kentine bağlı Vadi et-Tuffah Caddesi'nde göz yaşartıcı gaz ve arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını anlatan Cuneydi, "Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum. Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu" dedi.

    ​Cezaevinde de gözleri kapalı şekilde darp edildiğini, soruşturma sırasında üzerine soğuk sular döküldüğünü kaydeden Cuneydi, kendisine destek veren herkese, özellikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

    Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde gözleri bağlanarak çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde önceki görülen duruşmada, Cuneydi’nin 10 bin şekel (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da.
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Erdoğan: Kudüs ortak zaferimiz
    Erdoğan, AK Parti'nin genel merkezinde 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cuneydi'nin söz konusu fotoğrafı üzerinden ABD'ye yüklenmişti: "İsrail terör devleti, zaten bunlar işgalci. Burada 14-15 yaşındaki bu çocuğa, eli silahlı her türlü teçhizatla beraber, insaf edin, bu yapılan nedir? Bu terörün bir örneği değil mi? Şimdi ben de buradan Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'a sesleniyorum, Sayın Trump bunları sen görmüyor musun? Biz görüyoruz, sen görmüyor musun? Bunlara siz eyvallah mı edeceksiniz, niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz? Zulme rıza zulümdür, bu böyle bilinmeli."

    İlgili konular:

    Erdoğan: Türkiye'nin büyükelçiliği Kudüs'tedir
    Erdoğan: Kudüs konusunda elle tutulur adımlar atmak zorundayız
    Erdoğan: Kudüs'te büyükelçiliğimizi açacağız
    Erdoğan: Kudüs kararının iptali için BM nezdinde girişimler başlatıyoruz
    Erdoğan'dan Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıma çağrısı
    Erdoğan'dan Kudüs tepkisi: Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun?
    Erdoğan, BM'yi Kudüs'teki ihlallere karşı harekete geçmeye çağırdı
    Etiketler:
    Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Fevzi Cuneydi, Batı Şeria, El Halil, ABD, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    Karikatür
    'Militanların eğitildiği ABD üssü, Suriye ordusu tarafından ablukaya alındı'
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam