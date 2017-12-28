Kabil'de IŞİD saldırısı: En az 40 ölü, 30 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kültür merkezi yakınlarında patlama sesleri yükselmesi sonrası en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Afganistan'ın son dönemde patlamaların iyiden iyiye sıklaştığı başkenti Kabil'den yine patlama sesleri yükseldi.

Barchi road is blocked due to an explosion in west Kabul that has killed 30 and wounded more than 40 people in a cultural center. pic.twitter.com/WX7CiqddXK — Muhib Shadan (@muhibshadan) December 28, 2017

AFP ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi "Hedef, Tabayan kültür merkeziydi. Sovyet işgalinin 38. yıldönümü nedeniyle tören düzenleniyordu" dedi. En az 40 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Rahimi ilk büyük patlamanın ardından 2 küçük patlama daha meydana geldiğini ama ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Bir diğer sözcü Necib Daniş de henüz kaç kişi oldukları bilinmeyen saldırganların ana patlamanın ardından binaya girdiğini ve binanın girişinde patlayıcı maddeleri infilak ettirdiklerini söyledi.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

© Sputnik/ Jak Kültür merkezinin, Afgan Sesi Ajansı'nın yakınlarında olduğu belirtildi. Nitekim olaya ilişkin ilk çıkan haberlerde söz konusu ajansın hedef alınmış olabileceği aktarılmıştı.

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