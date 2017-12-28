İsrailli gençlerden Netanyahu'ya mektup: İşgalin bir parçası olmayacağız

Hareetz gazetesinin haberine göre "Ordu hükümetin temel insan haklarını ihlal eden ırkçı politikalarını uyguluyor" diyen vicdani redci 63 gencin ortak imzaladığı mektup İsrail’in günlük gazetesi Yedioth Ahronoth’da yayımlandı.

Dozens of teens refuse to join Israeli army, citing occupation, in letter to Netanyahu https://t.co/ZMDdvK1nN1 — Haaretz.com (@haaretzcom) 28 Aralık 2017

​Filistin’in işgal edildiğini ve bu işgalde yer almak istemediklerini vurgulayan gençlerin Başbakan Netanyahu ve Genel Kurmay Başkanı Gadi Eisenkot’a hitaben yazdıkları mektupa şu ifadelere yer verildi: "Filistin halkının işgal ve zulmünün bir parçası olmamaya karar verdik. 'Geçici' denilen durum 50 yıldır devam ediyor ve buna destek olmayacağız. Ordu hükümetin en temel insan haklarını ihlal ettiği ırkçı politikaları izliyor ve aynı bölgede İsrailliler için farklı, Filistinliler için farklı yasalar uyguluyor."

Mektubu imzalayanlar arasında askere gitmeyi reddettiği için hapis yatmakta olan 20 yaşındaki Matan Helman da bulunuyor.