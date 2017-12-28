Tillerson: Suriye'de Rusya ile birlikte çalışacağız, ama Esad gitmeli

© AFP 2017/ MANDEL NGAN Trump'tan Dışişleri Bakanı Tillerson'a: IQ testlerimizi karşılaştırıp kimin akıllı olduğunu görelim

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, New York Times'da yayımlanan yılsonu makalesinde, aralarına kara kedi girdiği söylenen Başkan Donald Trump'a destek verdi. ''Diplomasimizden gurur duyuyorum'' başlıklı makalede, Tillerson, Rusya'yı komşularına ve ABD'nin müttefiklerine karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla suçladı.

'RUS SALDIRGANLIĞINA KARŞI TETİKTE'

ABD'nin Rusya ile ilgili yanılsamalarının olmadığını, ama Suriye'de müşterek çıkarlar için Rusya ile birlikte çalışacağını dile getiren Tillerson, ''Rus saldırganlığına karşı tetikte olsak da ortak çıkarların kesiştiği yerlerde Rusya ile birlikte çalışma ihtiyacının farkındayız. Bunun Suriye kadar aşikar olduğu başka yer yok'' dedi.

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Washington'ın, Cenevre sürecini destekleyen Rusya'dan Suriye'de yeni bir gelecek yaratma taahhüdünü yerine getirmesini beklediğini belirten ABD Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı: ''Cenevre müzakarelerinin hedefine ulaşmasının, Beşar Esad ile ailesinden azade bir Suriye yaratacağından eminiz.''

KREMLİN'E GÖRE ESAD'LA İLGİLİ KARAR HALKIN

Suriye'de siyasi çözüm sürecine aktif biçimde katılan Rusya, ateşkesin garantörü olurken Cenevre'ye yardımcı olacak şekilde Astana sürecini başlatarak çatışmasızlık bölgeleri kurulmasını sağladı. Ocak ayının sonunda da Soçi'de Suriye'deki tüm grupları biraraya getirmeyi amaçlayan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne evsahipliği yapacak. Kremlin, Esad'ın Suriye'nin geleceğindeki rolünün Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.

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Makalesinde iddiaların aksine hükümetin çalışmalarından gurur duyduğunu savunan Tillerson, Trump yönetiminin 'çok büyük zorluklara' rağmen önemli işler yaptığını iddia etti. ABD'nin son bir yıl içinde Kuzey Kore, Çin, Rusya ve uluslararası terörizm konularında çok büyük zorluklarla karşılaştığını dile getirip Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları Trump'ın 'diplomatik başarıları' diye niteledi.

'KUZEY KORE'NİN İHRACATINI DURDURDUK'

"Bizim barışçı baskılarımız, Kuzey Kore'nin ihracatını yüzde 90 oranında durdurmuştur. Bu oranın büyük bir bölümü ise yasadışı silah gelişimi için kullanılan bir bütçeydi" iddiasında bulunan ABD Dışişleri Bakanı şöyle yazdı: "Umut ediyoruz ki uluslararası tecrit, rejimin (Kuzey Kore'nin) nükleer çalışmalarını bırakması için önemli bir baskı sebebi olacaktır. Diyalog kapılarımız açıktır, fakat rejimin ciddi bir diyalog masasına oturmak için gayret göstermesi gerekiyor. Nükleer çalışmalarını durduruncaya kadar baskılarımız devam edecektir."

FM #Lavrov: The agreements we've reached with the US on Syria — State Secretary Tillerson personally assured me their only goal in Syria is to rout ISIS — are now being interpreted unscrupulously. It's just another example of lip service, same as their promise not to expand NATO pic.twitter.com/XC44GXJiYm — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 27 Aralık 2017

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