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    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ilk kez Moskova'da

    Tillerson: Suriye'de Rusya ile birlikte çalışacağız, ama Esad gitmeli

    © AP Photo/
    Ortadoğu
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    New York Times gazetesine yılsonu makalesi yazan ABD Dışişleri Bakanı, Suriye'de Rusya ile birlikte çalışma ihtiyacını belirtirken Cenevre sürecinin Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidardan gitmesiyle sonuçlanması şartını koştu.

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
    © AFP 2017/ MANDEL NGAN
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    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, New York Times'da yayımlanan yılsonu makalesinde, aralarına kara kedi girdiği söylenen Başkan Donald Trump'a destek verdi. ''Diplomasimizden gurur duyuyorum'' başlıklı makalede, Tillerson, Rusya'yı komşularına ve ABD'nin müttefiklerine karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla suçladı. 

    'RUS SALDIRGANLIĞINA KARŞI TETİKTE'

    ABD'nin Rusya ile ilgili yanılsamalarının olmadığını, ama Suriye'de müşterek çıkarlar için Rusya ile birlikte çalışacağını dile getiren Tillerson, ''Rus saldırganlığına karşı tetikte olsak da ortak çıkarların kesiştiği yerlerde Rusya ile birlikte çalışma ihtiyacının farkındayız. Bunun Suriye kadar aşikar olduğu başka yer yok'' dedi. 

    Donald Trump - Rex Tillerson
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    'RUSYA YENİ GELECEK SÖZÜNÜ TUTMALI'

    Washington'ın, Cenevre sürecini destekleyen Rusya'dan Suriye'de yeni bir gelecek yaratma taahhüdünü yerine getirmesini beklediğini belirten ABD Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı: ''Cenevre müzakarelerinin hedefine ulaşmasının, Beşar Esad ile ailesinden azade bir Suriye yaratacağından eminiz.''

    KREMLİN'E GÖRE ESAD'LA İLGİLİ KARAR HALKIN

    Suriye'de siyasi çözüm sürecine aktif biçimde katılan Rusya, ateşkesin garantörü olurken Cenevre'ye yardımcı olacak şekilde Astana sürecini başlatarak çatışmasızlık bölgeleri kurulmasını sağladı. Ocak ayının sonunda da Soçi'de Suriye'deki tüm grupları biraraya getirmeyi amaçlayan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne evsahipliği yapacak. Kremlin, Esad'ın Suriye'nin geleceğindeki rolünün Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.

    Trump
    © AA/ Jonathan Ernst
    Trump: Bazı konularda anlaşamıyor olsak da, Tillerson 'gitmeyecek'
    'TRUMP'IN ÇALIŞMALARINDAN GURUR DUYUYORUM'

    Makalesinde iddiaların aksine hükümetin çalışmalarından gurur duyduğunu savunan Tillerson, Trump yönetiminin 'çok büyük zorluklara' rağmen önemli işler yaptığını iddia etti. ABD'nin son bir yıl içinde Kuzey Kore, Çin, Rusya ve uluslararası terörizm konularında çok büyük zorluklarla karşılaştığını dile getirip Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları Trump'ın 'diplomatik başarıları' diye niteledi.

    'KUZEY KORE'NİN İHRACATINI DURDURDUK'

    "Bizim barışçı baskılarımız, Kuzey Kore'nin ihracatını yüzde 90 oranında durdurmuştur. Bu oranın büyük bir bölümü ise yasadışı silah gelişimi için kullanılan bir bütçeydi" iddiasında bulunan ABD Dışişleri Bakanı şöyle yazdı: "Umut ediyoruz ki uluslararası tecrit, rejimin (Kuzey Kore'nin) nükleer çalışmalarını bırakması için önemli bir baskı sebebi olacaktır. Diyalog kapılarımız açıktır, fakat rejimin ciddi bir diyalog masasına oturmak için gayret göstermesi gerekiyor. Nükleer çalışmalarını durduruncaya kadar baskılarımız devam edecektir."

     

    Etiketler:
    Beşar Esad ile ailesinden azade bir Suriye, New York Times, Rex Tillerson, Donald Trump, Beşar Esad, Suriye, ABD, Rusya
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