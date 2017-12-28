İsrail parlamentosu polisin yetkilerini azaltan tartışmalı yasayı geçirdi

İsrail parlamentosu, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu yolsuzluk soruşturmalarından korumak için hazırlandığı eleştirilerinin yapıldığı, polisin yetkilerini azaltan yasayı geçirdi. Yasanın halihazırda devam eden soruşturmalara geçerli olmayacağı belirtildi.

İsrail parlamentosu (Knesset) yaklaşık 2 gün süren maraton tartışmaların ardından 54'e karşı 59 oyla polisin yetkilerini azaltan yasayı geçirdi.

Yeni yasaya göre İsrail polisi artık yaptıkları inceleme doğrultusunda şüphelilere suçlamalarda bulunulması ya da bulunulmaması gerektiği konusunda savcılara tavsiye veremeyecek. Bunun yerine savcı polisin tavisyesini isteyebilecek.

MUHALİFLERİ YASANIN BAŞBAKAN NETANYAHU'YU KORUMAK İÇİN ÇIKARILDIĞINI SAVUNUYORDU

Muhalifler yeni yasanın hakkında yolsuzluk soruşturmaları devam eden Başbakan Benyamin Netanyahu'yu korumak için çıkarıldığı savunuluyordu.

Ancak eleştirilerin ve binlerce kişinin katıldığı yolsuzluk karşıtı protestoların ardından yeni yasanın devam eden soruşturmalara uygulanmayacağına dair değişiklik yapılmıştı.

Yasanın kendisi için kullanılmayacağını açıklayan Netanyahu amaçlarının savcı karar vermeden önce 'masumlar üzerinde şüphe bırakan polis tavsiyelerinin yayınlanmasını önlemek olduğunu' söyledi.

Muhalefet ise ikna olmuş değil. Muhalif partilerden biri yasanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye gidebileceğini açıkladı.

NETANYAHU 2 AYRI YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ

Başbakan Netanyahu şu anda 2 ayrı yolsuzluk soruşturmasında şüpheli konumundaç

Bunlardan biri bir gazete yayıncısıyla kendi lehine haber yapılması için gizli bir anlaşma yaptığına yönelik suçlamaları içerirken, diğeri varlıklı iş adamlarından pahalı hediyeler aldığına ilişkin suçlamaları kapsıyor.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Netanyahu ise 'siyasi bir cadı avı'nın kurbanı olduğunu iddia ediyor.