İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Büyükelçilik tarafından İran medyasına gönderilen bildiride, 'Türkiye'deki olağanüstü halin devamı' ve 'Türk güvenlik yetkililerinin uyarıları' gerekçe gösterilerek, yurttaşlardan Türkiye'ye 'gereksiz seyahatlerden' kaçınılması istendi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA ve bazı diğer haber ajansları tarafından aktarılan açıklamada, İran yurttaşlarından Türkiye'deki kalabalık ortamlardan uzak durmaları da talep edildi.

BEŞİKTAŞ ÖRNEĞİNE DEĞİNİLDİ

Başta Beşiktaş olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde güvenlik gerekçesiyle yılbaşı etkinliklerinin yasaklandığına değinilen açıklamada, polis tarafından yapılan güvenlik uyarılarına da geniş yer verildi.