Rus Dışişleri'nden PYD'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımı hakkında açıklama

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, haftalık basın toplantısında, PYD'nin 29-30 Ocak'ta Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılma ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

'KÜRT TEMSİLCİLERİN KATILMA SIFATI'

Zaharova, "Kürt temsilcilerin gerek Kürt ve siyasi hareketlerin temsilcileri gerekse de diğer siyasi, toplumsal hareketlerin ve Suriye iç muhalefetinin temsilcileri sıfatıyla katılımı konusu üzerinde çalışma yapılıyor. Bu kapsamlı hazırlık çalışmalarından herhangi bir unsur hakkında konuşmak ve herhangi bir unsuru teyit etmek için henüz erken olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. © AP Photo/ Sergey Grits Lavrentyev: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde, sadece Suriyeliler konuşacak

'OCAKTA TÜM PARAMETRELER AÇIKLANACAK'

Zaharova, ocak ayında kongreyle ilgili tüm parametrelerin açıklanacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, daha önce yaptığı açıklamada PYD'nin katılımının öngörülmediğini söylemişti.