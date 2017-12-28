Zaharova: Batılı ülkelerin terörle mücadeleye destek açıklamaları, sergiledikleri yıkıcı tutumla örtüşmüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı Batılı ülkelerin ve bölge ülkelerinin Suriye'deki yıkıcı tutumunun, bu ülkeler tarafından yapılan terörle mücadeleye destek açıklamalarıyla örtüşmediğini ifade etti.

Suriye'deki ABD üslerinde teröristlere ait malzemelerin ele geçirilmesini yorumlayan Zaharova, "Bazı Batılı ülkelerin ve bölge ülkelerinin Suriye'deki süreçlere yönelik yıkıcı tutumu, bu ülkelerin terörle mücadele konusundaki açıklamaları ve IŞİD'i çökerttikleri yönündeki beyanlarıyla hiçbir şekilde örtüşmüyor. Somut işler ve fazlasıyla uzun açıklamalar birbiriyle uyuşmuyor" dedi.

'SURİYELİ TARAFLAR KONGREYİ ÜLKENİN YENİDEN DOĞUŞU İÇİN KULLANMALI'

Bu arada Zaharova, Suriye hükümeti ile iç ve dış muhalefeti dahil olmak üzere ülkedeki tüm güçlere Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni ülkeyi yeniden canlandırmak için kullanma çağrısı yaptı.

Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni terör grupları kurulmadan bu kongreden istifade edilmeli. Taraflar kongreye katılıp Suriye'nin yeniden doğuşunu sağlamak için elinden geleni yapmalı. Bu tarihi bir şans ve her şey Suriyelilerin elinde. Suriye'nin bu tarihi şansı kullanmaya ihtiyacı var."

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi bekleniyor.