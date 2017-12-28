Zaharova: Batılı ülkelerin terörle mücadeleye destek açıklamaları, sergiledikleri yıkıcı tutumla örtüşmüyor

Suriye'deki ABD üslerinde teröristlere ait malzemelerin ele geçirilmesini yorumlayan Zaharova, "Bazı Batılı ülkelerin ve bölge ülkelerinin Suriye'deki süreçlere yönelik yıkıcı tutumu, bu ülkelerin terörle mücadele konusundaki açıklamaları ve IŞİD'i çökerttikleri yönündeki beyanlarıyla hiçbir şekilde örtüşmüyor. Somut işler ve fazlasıyla uzun açıklamalar birbiriyle uyuşmuyor" dedi.
© AP Photo/ Sergey Grits
'SURİYELİ TARAFLAR KONGREYİ ÜLKENİN YENİDEN DOĞUŞU İÇİN KULLANMALI'
Bu arada Zaharova, Suriye hükümeti ile iç ve dış muhalefeti dahil olmak üzere ülkedeki tüm güçlere Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni ülkeyi yeniden canlandırmak için kullanma çağrısı yaptı.
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi bekleniyor.
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