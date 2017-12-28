Fransa'nın aradığı cihatçı, Suriyeli Kürtler tarafından yakalandı

Barnouin, 10 gün önce Suriye’nin kuzeybatısındaki Haseke’de, İslam’ı kabul eden iki Fransız Romain Garnier ve Thomas Collange ile birlikte yakalandı.
Daha önce Barnouin, 2006’da Irak’a giderken Suriyeli askerler tarafından tutuklanarak Fransa’ya teslim edilmişti. Cihatçı, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Barnouin, serbest bırakıldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte tekrar Suriye’ye geçerek IŞİD’e katılmıştı.
2014’ten bu yana yaklaşık bin 700 Fransa vatandaşının IŞİD’e katıldığı, aralarından 278’in öldürüldüğü, 302’sinin de Fransa’ya döndüğü belirtildi.
A juger sur place!!!!!— Jacky zeppa (@Zeppajacky) December 28, 2017
Thomas Barnouin, arrêté en Syrie, est un vétéran du djihad https://t.co/iSKNb364Q1 via @Le_Figaro
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)