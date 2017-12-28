Fransa'nın aradığı cihatçı, Suriyeli Kürtler tarafından yakalandı

Fransa’da en çok aranan cihatçılardan Thomas Barnouin, Suriye’nin kuzeyinde YPG tarafından yakalandı.

BBC News’un Fransız medyasına dayandırdığı haberde, 36 yaşındaki Barnouin’in, 2012’de Toulouse kentinde 7 kişiyi öldüren Muhammed Merah’ın da üye olduğu cihatçı hücreyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Barnouin, 10 gün önce Suriye’nin kuzeybatısındaki Haseke’de, İslam’ı kabul eden iki Fransız Romain Garnier ve Thomas Collange ile birlikte yakalandı.

Daha önce Barnouin, 2006’da Irak’a giderken Suriyeli askerler tarafından tutuklanarak Fransa’ya teslim edilmişti. Cihatçı, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Barnouin, serbest bırakıldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte tekrar Suriye’ye geçerek IŞİD’e katılmıştı.

2014’ten bu yana yaklaşık bin 700 Fransa vatandaşının IŞİD’e katıldığı, aralarından 278’in öldürüldüğü, 302’sinin de Fransa’ya döndüğü belirtildi.

A juger sur place!!!!!

Thomas Barnouin, arrêté en Syrie, est un vétéran du djihad https://t.co/iSKNb364Q1 via @Le_Figaro — Jacky zeppa (@Zeppajacky) December 28, 2017

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