Kahire'de Kıpti kilisesine silahlı saldırı: En az 9 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bulunan ve Kıptilerin gittiği Mar Mina kilisesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis en az 9 kişi hayatını kaybetti.
At least two police officers were killed in an attempt to prevent an attack on a church in #Egypt — reports (GRAPHIC VIDEO) https://t.co/Nh1Sa4pzeT pic.twitter.com/cW0ZechlCo— Sputnik (@SputnikInt) December 29, 2017
Sağlık Bakanlığı, saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı. Ancak daha sonra İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırganın yaralı ve gözaltında olduğu belirtildi. Saldırganın tüfek, mermi ve kilisenin içinde patlatmayı amaçladığı anlaşılan bir bomba bulunduğu belirtildi.
قبل قليل..— قبل قليل (@QablQalel) December 29, 2017
مقتل إرهابى حاول اقتحام كنيسة بـ #حلوان في #القاهرة.. ومدير أمن القاهرة ينتقل لمكان الحادث
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