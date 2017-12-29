Kahire'de Kıpti kilisesine silahlı saldırı: En az 9 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre en az 9 kişi hayatını kaybetti, yaralı saldırgan da gözaltına alındı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bulunan ve Kıptilerin gittiği Mar Mina kilisesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis en az 9 kişi hayatını kaybetti.

At least two police officers were killed in an attempt to prevent an attack on a church in #Egypt — reports (GRAPHIC VIDEO) https://t.co/Nh1Sa4pzeT pic.twitter.com/cW0ZechlCo — Sputnik (@SputnikInt) December 29, 2017

​Sağlık Bakanlığı, saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı. Ancak daha sonra İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırganın yaralı ve gözaltında olduğu belirtildi. Saldırganın tüfek, mermi ve kilisenin içinde patlatmayı amaçladığı anlaşılan bir bomba bulunduğu belirtildi.

قبل قليل..

مقتل إرهابى حاول اقتحام كنيسة بـ #حلوان في #القاهرة.. ومدير أمن القاهرة ينتقل لمكان الحادث



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