İsrail ordusu: Gazze'den atılan 2 roketi düşürdük

İsrail ordusu Gazze'den İsrail'in güneyine atılan 2 roketi düşürdüğünü duyurdu. İsrail misilleme olarak Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait 2 bölgeyi havadan ve karadan tanklarla bombaladığını açıkladı.

İsrail ordusundan (IDF) yapılan açıklamada "Birkaç dakika önce Şaar Hanegev ve Sdot Negev bölge konseylerinde sirenler duyuldu. Gazze'den 3 (roket) atışı yapıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi 2 roketi vurdu" dedi.

Haaretz gazetesi 3. roketin Şaar Hanegev'de bir binaya isabet ettiğini ancak maddi hasara neden olan roketin ölüm ya da yaralanmaya yol açmadığını belirtti.

Moments ago, sirens sounded in the Sha'ar HaNegev & Sdot Negev regional councils, southern Israel. Three launches were identified from the Gaza Strip. The Iron Dome aerial defense system intercepted two rockets — IDF (@IDFSpokesperson) December 29, 2017

​Haaretz roketlerin atıldığı nokta yakınında 2014'teki Hamas ve İsrail arasında savaşta ölen Oron Şaul adlı İsrail askerinin doğumgününün kutlandığı etkinlikte yaşanan panik anlarının görüntülerini de paylaştı.

Şaul'un cesedinin Hamas'ın elinde olduğu öne sürülüyor.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

İsrail atılan roketlere karşılık olarak Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait 2 bölgenin havadan ve karadan tanklarla bombalandığını duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili İsrail'in saldırısı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Haaretz'in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından Gazze'den İsrail'e 30 roket atıldı.

Ancak son saldırının 2014'teki savaştan bu yana tek seferde en fazla roketin atıldığı olay olduğu belirtildi.