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    Suriyeli Kürtler

    PYD yetkilisi: Soçi için Kuzey Suriye adına 140 kişilik isim listesini Rusya'ya sunduk

    © AFP 2017/ DELIL SOULEIMAN
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
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    Suriye'nin Kuzeyinde PYD'nin ilan ettiği Kuzey Suriye Federasyonu, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için 140 kişilik bir isim listesini Rusya'ya sundu. Sputnik'e konuşan PYD'nin ilan ettiği Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eş Başkanı Abdulkerim Ömer, kongreye katılmak istediklerin ifade etti.

    Kobani - YPG
    © AFP 2017/ Bülent Kılıç
    Suriyeli Kürtler: Soçi’deki kongreye ancak ‘Kuzey Suriye Federasyonu’ olarak katılırız
    PYD'nin ilan ettiği Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eş başkanı Abdulkerim Omer, Soçi kentinde düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

    Kuzey Suriye Federasyonu olarak Soçi toplantısına önem verdiklerini ve toplantıya katılmak istediklerini belirten Ömer şu ifadeleri kullandı:

    'KİMSE ŞAHSİ OLARAK SOÇİ KONGRESİ'NE KATILMAYACAK DEDİK'

    "Astana-8 görüşmelerinden kısa bir süre önce, yani yakın zamanda, Rusya'nın askeri ve siyasi yetkilileri Rojava'ya gelerek misafirimiz oldular. Bizle görüştüler. Görüşmenin içeriği Soçi'de yapılacak toplantıydı. Soçi ile ilgili müzakereler yaptık. Kuzey Suriye Federasyonu'nun bileşenleri ve Demokratik Özerklik Federasyonu olarak Rusyalı yetkililere Soçi kongresi ile ilgili 140 kişilik bir isim listesini sunduk. Onlar da üzerinde duracaklarını ifade ettiler. Görüşmeden birkaç gün sonra medya üzerinden Türkiye bizim kongreye katılmayacağımızı açıkladı. Bu açıklamadan sonra Demokratik Özerklik içerisinde yer alan ve dışında kalan partilerle geniş bir toplantı yaptık ve toplantı sonucunda Suriye sorununun çözümü için yapılacak tüm toplantılara katılmak konusunda hazır olduğumuzu ilan ettik. Aynı zamanda dedik ki hiç kimse şahsi olarak Soçi kongresine katılmayacak, siyasi olarak katılacak."

    'DEMOKRATİK ÖZERKLİK YÖNETİMİ VE KUZEY SURİYE BİLEŞENLERİ SOÇİ'YE KATILMAZSA ÇÖZÜM ÇIKMAZ'

    Russian Deputy Foreign Minister and Special Presidential Representative for the Middle East Mikhail Bogdanov. (File)
    © Sputnik/ Alexey Filippov
    Bogdanov: Soçi'deki kongreye tüm Suriyeli tarafları davet ediyoruz
    Ömer ifadelerini şöyle sürdürdü:

    "Astana-8 görüşmeleri sonrası YPG Genel Komutanı Sipan Hemo, Rusya'ya gitti, onların misafiri oldu. Hemo'nun aktardığına göre  göre Rusya 'Kürtlerin katılmasını istiyoruz' demiş. Onun dışında şimdiye kadar Rusya tarafından bize Soçi'ye katılıp katılmayacağımızla ilgili resmi bir cevap gelmedi. Bazı bilgiler var. Rus yetkililer yakında yeniden Rojavaya gelecekler. Birbirimizle müzakereler yapabiliriz. Demokratik Özerklik Yönetimi ve Kuzey Suriye'nin bileşenleri Soçi'ye katılmazlarsa bir çözüm çıkmaz. Sorunlar çözülmez. Bugün Suriye'nin %30'unu biz kontrol ediyoruz. Bizim Soçi'ye katılmamız gerekiyor."

    Türkiye ve İran'ın Suriye sorununun çözümünü istemediğini savunan Ömer, Türkiye'nin Kürtler'in Soçi'ye katılmasına engel olduğunu da öne sürdü.

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    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Demokratik Özerklik Federasyonu, Kuzey Suriye Federasyonu, YPG, PYD, Abdulkerim Ömer, Sipan Hemo, Soçi, İran, Suriye, Türkiye, Rusya
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