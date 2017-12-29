PYD yetkilisi: Soçi için Kuzey Suriye adına 140 kişilik isim listesini Rusya'ya sunduk

Kuzey Suriye Federasyonu olarak Soçi toplantısına önem verdiklerini ve toplantıya katılmak istediklerini belirten Ömer şu ifadeleri kullandı:
'KİMSE ŞAHSİ OLARAK SOÇİ KONGRESİ'NE KATILMAYACAK DEDİK'
"Astana-8 görüşmelerinden kısa bir süre önce, yani yakın zamanda, Rusya'nın askeri ve siyasi yetkilileri Rojava'ya gelerek misafirimiz oldular. Bizle görüştüler. Görüşmenin içeriği Soçi'de yapılacak toplantıydı. Soçi ile ilgili müzakereler yaptık. Kuzey Suriye Federasyonu'nun bileşenleri ve Demokratik Özerklik Federasyonu olarak Rusyalı yetkililere Soçi kongresi ile ilgili 140 kişilik bir isim listesini sunduk. Onlar da üzerinde duracaklarını ifade ettiler. Görüşmeden birkaç gün sonra medya üzerinden Türkiye bizim kongreye katılmayacağımızı açıkladı. Bu açıklamadan sonra Demokratik Özerklik içerisinde yer alan ve dışında kalan partilerle geniş bir toplantı yaptık ve toplantı sonucunda Suriye sorununun çözümü için yapılacak tüm toplantılara katılmak konusunda hazır olduğumuzu ilan ettik. Aynı zamanda dedik ki hiç kimse şahsi olarak Soçi kongresine katılmayacak, siyasi olarak katılacak."
'DEMOKRATİK ÖZERKLİK YÖNETİMİ VE KUZEY SURİYE BİLEŞENLERİ SOÇİ'YE KATILMAZSA ÇÖZÜM ÇIKMAZ'
"Astana-8 görüşmeleri sonrası YPG Genel Komutanı Sipan Hemo, Rusya'ya gitti, onların misafiri oldu. Hemo'nun aktardığına göre göre Rusya 'Kürtlerin katılmasını istiyoruz' demiş. Onun dışında şimdiye kadar Rusya tarafından bize Soçi'ye katılıp katılmayacağımızla ilgili resmi bir cevap gelmedi. Bazı bilgiler var. Rus yetkililer yakında yeniden Rojavaya gelecekler. Birbirimizle müzakereler yapabiliriz. Demokratik Özerklik Yönetimi ve Kuzey Suriye'nin bileşenleri Soçi'ye katılmazlarsa bir çözüm çıkmaz. Sorunlar çözülmez. Bugün Suriye'nin %30'unu biz kontrol ediyoruz. Bizim Soçi'ye katılmamız gerekiyor."
Türkiye ve İran'ın Suriye sorununun çözümünü istemediğini savunan Ömer, Türkiye'nin Kürtler'in Soçi'ye katılmasına engel olduğunu da öne sürdü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)