Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturması: 2 prens serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan eski Kral Abdullah'ın oğulları Prens Meşal bin Abdullah ile Prens Faysal bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı açıklandı.

© AFP 2017/ Fayez Nureldine Suudi Arabistan'daki yolsuzluk gözaltılarında ilk büyük tahliye

Reuters'e açıklama yapan konu hakkında bilgi sahibi bir üst düzey Suudi yetkili, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve başkent Riyad'daki 5 yıldızlı Ritz Carlton otelinde tutulan eski Suudi Kral Abdullah'ın oğulları Prens Meşal bin Abdullah ile Prens Faysal bin Abdullah'ın serbest kaldığını duyurdu.

Kaynak iki prensin hükümet ile mali anlaşmaya varmasının ardından Suudi Arabistan savcılığının serbest kalmaları yönünde emir verdiğini kaydetti ancak anlaşmanın içeriği hakkında ayrıntı vermedi.

'PRENS TÜRKİ BİN FAYSAL'IN BIRAKILMASI KONUSUNDA HENÜZ KARARA VARILMADI'

Kaynak, eski Kral Abdullah'ın gözaltındaki diğer oğlu Prens Türki bin Faysal'ın durumu konusunda ise henüz savcılığın bir karara varmadığını belirtti.

© AFP 2017/ Philippe Wojazer Suudi Prens 1 milyar dolardan fazla tutar karşılığında serbest bırakıldı

Suudi kraliyet ailesinden Prenses Nevf bint Abdullah bin Muhammed bin Suud dün Twitter adresinden bırakıldıkları açıklanan 2 prensin fotoğraflarını paylaşmış ve teşekkür etmişti.

Suudi yetkililer kasım başında yolsuzluk karşıtı soruşturma kapsamında prensler, bakanlar ve iş adamlarının arasında olduğu yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.

Siyasi gözlemciler soruşturmanın ayrcıa ülkenin yeni Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iktidarını sağlamlaştırmak amacıyla attığı bir adım olduğunu vurgulamıştı.

PRENS MİTEB BİN ABDULLAH 1 MİLYAR DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Eski Kral Abdullah'ın oğullarının en nüfuzlusu olan eski Ulusal Muhafızlar Şefi Prens Miteb bin Abdullah geçen ay hükümete yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi kabul ederek serbest kalmıştı.

Kasımda Suudi Başsavcılığı, uzun süreli yolsuzluğun ülkeye verdiği ekonomik zararı en az 100 milyar dolar olarak hesap ettiklerini açıklamıştı.