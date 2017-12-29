Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturması: 2 prens serbest bırakıldı

Kaynak iki prensin hükümet ile mali anlaşmaya varmasının ardından Suudi Arabistan savcılığının serbest kalmaları yönünde emir verdiğini kaydetti ancak anlaşmanın içeriği hakkında ayrıntı vermedi.
'PRENS TÜRKİ BİN FAYSAL'IN BIRAKILMASI KONUSUNDA HENÜZ KARARA VARILMADI'
Kaynak, eski Kral Abdullah'ın gözaltındaki diğer oğlu Prens Türki bin Faysal'ın durumu konusunda ise henüz savcılığın bir karara varmadığını belirtti.
Suudi yetkililer kasım başında yolsuzluk karşıtı soruşturma kapsamında prensler, bakanlar ve iş adamlarının arasında olduğu yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.
Siyasi gözlemciler soruşturmanın ayrcıa ülkenin yeni Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iktidarını sağlamlaştırmak amacıyla attığı bir adım olduğunu vurgulamıştı.
PRENS MİTEB BİN ABDULLAH 1 MİLYAR DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ
Eski Kral Abdullah'ın oğullarının en nüfuzlusu olan eski Ulusal Muhafızlar Şefi Prens Miteb bin Abdullah geçen ay hükümete yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi kabul ederek serbest kalmıştı.
Kasımda Suudi Başsavcılığı, uzun süreli yolsuzluğun ülkeye verdiği ekonomik zararı en az 100 milyar dolar olarak hesap ettiklerini açıklamıştı.
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