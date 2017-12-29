‘Suriye silahlı muhalefeti, esirleri serbest bırakmaya başladı’

Suriyeli bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, "Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinden askeri yetkililerin silahlı muhalefet temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonucu, esirlerin serbest bırakılması süreci başlatıldı" dedi.

Suriye'deki militanların çok sayıda sivili cezaevlerinde tuttuğunu dile getiren kaynak, "Astana anlaşmasının hayata geçirilmesinin devamı olarak militanların güveni artırmaya yönelik adım atarak bu insanları da serbest bırakması doğru olur" diye ekledi.