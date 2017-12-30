Ahed'in babası Haaretz'e yazdı: Kızım bir özgürlük savaşçısı

İsrail askerlerini tokatlarken görüntülenen ve gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed Tamimi'nin babası, İsrail'in Haaretz gazetesine yazdı: Kızımla gurur duyuyorum, o bir özgürlük savaşçısı, gelecek yıllarda İsrail yönetimine karşı direnişe liderlik edecek.

"I'm proud of my daughter, a freedom fighter who will lead the resistance to Israeli rule" | Opinion: Bassem Tamimi, father of detained Palestinian teen filmed slapping Israeli soldier in viral video https://t.co/3KKwnMzeEH — Haaretz.com (@haaretzcom) 30 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı Batı Şeria'da protesto edilirken İsrail askerlerini tokatladığı cep telefonlarına kaydedilen ve ertesi gün şafak sökmeden evine yapılan operasyonla gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed Tamimi için babası Bassem Tamimi bir açık mektup kalem aldı.

​'BUNLAR MÜCADELENİN GÖZYAŞLARI'

İsrail'in Haaretz gazetesinde yayımlanan makalade, baba Tamimi 'Filistin'in cesur kızı' lakaplı Ahed'e ''Kızım, bunlar mücadelenin gözyaşları'' diye sesleniyor.

© AFP 2017/ Ahmad GHARABLI İsrail askeri tokatlama videosundaki üç kadın da gözaltında

''Kızımla gurur duyuyorum, o bir özgürlük savaşçısı, gelecek yıllarda İsrail yönetimine karşı direnişe liderlik edecek'' diyen Bassem Tamimi, İsraillilere ve uluslararası topluma da şöyle hitap etti: ''Kızım sadece 16 yaşında. Başka bir dünyada, sizin dünyanızda tümüyle farklı bir yaşamı olurdu. Bizim dünyamızda ise Ahed halkımızın genç özgürlük savaşçılarından oluşan yeni neslinin temsilcisi.''

'KAZANMAYA YETECEK KADAR CESUR'

''Ahed, dünyada hiçbir anne baba evladını hapishane hücresinde görmek istemez. Ama Ahed, kimse de seninle benden daha fazla gurur duyamaz. Sen ve senin neslin kazanmaya yetecek kadar cesursunuz. Senin eylemlerin ve cesaretin bana huşu veriyor, gözlerimi yaşlarla dolduruyor'' diyen baba Tamimi, İsrail devletine de ''Ahed ilk kez gözaltına alınmış olsa da sizin hapishanelerinize yabancı değil. Kızım bütün yaşamını İsrail hapishanelerinin gölgesinin ağırlığı altında geçirdi'' diye seslendi.

© AFP 2017/ Ahmad GHARABLI 'Filistin'in cesur kızı' Tamimi'nin Twitter hesabı silindi

İsrail askeri mahkemesi 19 Aralık'ta gözaltına alınan Ahed'in gözaltı süresini sürekli uzatıyor. Ahed evlerinin girişine gelen İsrail askerlerini tokatlayıp geri çekilmelerini sağlarken yanında olan ve bu anları cep telefonlarına kaydeden annesi Neriman ve kuzeni Nur da daha sonra gözaltına alındı. Son olarak perşembe günü bir diğer kuzeni Manal, Ofer Hapishanesi önünde Ahed'in bırakılması için protestoda bulunurken gözaltına alındı. Yani Tamimi ailesi kadınlarının büyük bölümü, İsrail hapishanelerine atıldı.

'AHED'İN HESABINI TWITTER KAPATTI'

Manal gözaltına alınmadan önce Ahed'in Twitter'daki hesabının aniden ortadan kaybolmasından Twitter'ı sorumlu tutan bir paylaşımda bulunmuş, ifade özgürlüğünün kalesi olarak görülen sosyal medya işletmesinin İsrail'in emirlerini yerine getiriyor olabileceğine dikkat çekmişti.

I’m not sure about that & not think her father did, I expect that Twitter deleted it due to a campaign or a call by zionists to block it or delete it — manal ✌ tamimi (@screamingtamimi) 27 Aralık 2017

​ABBAS BABAYI ARADI

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın Bassem Tamimi'yi arayıp Ahed'in durumunu sorduğu, kızının cesareti için teşekkür ve tebrikte bulunduğu öğrenildi.