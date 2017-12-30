Putin’den Esad’a yeni yıl mesajı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin Suriyeli mevkidaşı Esad’a, yeni yıl ve Noel bayramını kutladığı bir mesaj gönderdi.

Putin, Esad’a mesajında, Rusya’nın, Suriye’nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü koruması için gereken tüm yardımı göstermeye devam edeceğini belirtti.

Rus lider ayrıca, Moskova’nın, ‘siyasal çözüm arayışları ve ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması için Suriye’ye gereken tüm desteği vermeyi de sürdüreceğini’ kaydetti.

Yeni yılda Suriye’de iyi yönde köklü değişimlerin devam etmesini umduğunu da söyleyen Putin, terörizmin yenilmesinin ve Suriye’deki durumun bir an önce normalleşmesinin tüm dünyanın yararına olacağını belirtti.

Putin, Suriye ordusunun ülkenin neredeyse her yerinde kontrolü yeniden sağlamasının ardından buradaki Rus güçlerinin kısmen geri çekilmesi emrini vermişti. Fakat Putin, Rusya’nın, Suriye’nin Lazkiye kentindeki hava üssü Hmeymim ile Tartus’taki donanma tesisinin yerlerinde kalacağını söylemişti.