Kayıt
15:51 30 Aralık 2017
Ankara+ 11°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Savunma Bakanı James Mattis

    ABD Savunma Bakanı'ndan Suriye'de Rusya ve Esad'a güven açıklaması

    © REUTERS/ Yuri Gripas
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    131

    Suriye'de ABD ile Rusya arasındaki çatışmasızlık hattında her şeyin yolunda olduğu, diyaloğun hiç kesilmediğini belirten Mattis, hattın diğer yanına kaçan IŞİD'lileri Esad yönetiminin yakalayacağından emin konuştu.

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ilk kez Moskova'da
    © AP Photo/
    Tillerson: Suriye'de Rusya ile birlikte çalışacağız, ama Esad gitmeli
    Suriye'de ABD destekli güçler (YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri/DSG) ile Rusya destekli Suriye hükümet güçleri arasında Fırat Nehri tarafından oluşturulan doğal sınır hakkında ABD Savunma Bakanı James Mattis açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Fırat'ın doğusundaki ABD-DSG ile Fırat'ın batısındaki Rusya-hükümet güçleri arasında bir sınır, dolayısıyla çatışmasızlık çizgisi bulunduğunu anlatan Mattis, iki hat arasında kurulan diyalogda sorun olmadığını duyurdu.

    'ARADIĞIMIZDA HEP YANIT VERDİLER'

    ''Bizimle Rus güçleri arasındaki iletişim hattında hiç kopukluk olmadı. Bizim arayıp da onların açmadığı, onların arayıp da bizim açmadığımız bir zaman hiç olmadı'' diyen Mattis, çatışmasızlık hattında zaman zaman yaşanan sorunları da çözdüklerini söyledi.

    ABD Savunma Bakanı James Mattis
    © REUTERS/ Yuri Gripas
    Mattis: IŞİD'in bittiğini söyleyenlere inanmayın
    'HÜKÜMET KONTROLÜNDEKİ BÖLGEYE GEÇMEYİZ'

    IŞİD militanlarının kaçışta olduklarını, batı yönünde kaçtıklarını, ama ABD öncülüğündeki koalisyonun onların peşinden Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeye geçmesine gerek olmadığını aktaran Mattis, ''Büyük bir sorun yok, yakalanmaları gerekiyor'' dedi. Çatışmasızlık hattının, bundan sonrasında IŞİD militanlarının peşine Suriye ordusunun düşmesi anlamına geldiğini, Esad yönetiminin IŞİD'lileri memnuniyetle karşılamayacağını belirten Pentagon şefi ''Birileri onlara güvenli sığınak sağlama kararı almadığı müddetçe IŞİD'liler güvenli sığınağa kavuşamaz'' diye konuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2017/ SAUL LOEB
    'Artık YPG'ye silah yok' diyen Trump, Suriye'ye gönderilecek ağır silah listesini onayladı
    'ESAD KÜRTLERE SALDIRMASIN' İMASI

    ABD'nin Suriye'yi birçok ülkeye parçalama planının olup olmadığı sorusuna ''Hayır, yok'' yanıtını veren Mattis, Esad güçlerinin ABD'nin (Kürtlere verdiği destek üzerinden yürüyen) Suriye planlarını sekteye uğratıp uğratamayacağı sorulduğunda ''Bunu yapmaları muhtemelen hata olur'' dedi. Ne demek istediği sorulduğunda ise sözlerinin uyarı olarak anlaşılmaması gerektiğini, Suriye'de sahadaki gerçekliği yansıttığını dile getirdi.

    Etiketler:
    çatışmasızlık hattı, James Mattis, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore'den füze denemesi şerefine yeni pullar
    Kuzey Kore'de füze denemesi şerefine yeni pullar basıldı
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam