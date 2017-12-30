ABD Savunma Bakanı'ndan Suriye'de Rusya ve Esad'a güven açıklaması

'ARADIĞIMIZDA HEP YANIT VERDİLER'
''Bizimle Rus güçleri arasındaki iletişim hattında hiç kopukluk olmadı. Bizim arayıp da onların açmadığı, onların arayıp da bizim açmadığımız bir zaman hiç olmadı'' diyen Mattis, çatışmasızlık hattında zaman zaman yaşanan sorunları da çözdüklerini söyledi.
IŞİD militanlarının kaçışta olduklarını, batı yönünde kaçtıklarını, ama ABD öncülüğündeki koalisyonun onların peşinden Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeye geçmesine gerek olmadığını aktaran Mattis, ''Büyük bir sorun yok, yakalanmaları gerekiyor'' dedi. Çatışmasızlık hattının, bundan sonrasında IŞİD militanlarının peşine Suriye ordusunun düşmesi anlamına geldiğini, Esad yönetiminin IŞİD'lileri memnuniyetle karşılamayacağını belirten Pentagon şefi ''Birileri onlara güvenli sığınak sağlama kararı almadığı müddetçe IŞİD'liler güvenli sığınağa kavuşamaz'' diye konuştu.
ABD'nin Suriye'yi birçok ülkeye parçalama planının olup olmadığı sorusuna ''Hayır, yok'' yanıtını veren Mattis, Esad güçlerinin ABD'nin (Kürtlere verdiği destek üzerinden yürüyen) Suriye planlarını sekteye uğratıp uğratamayacağı sorulduğunda ''Bunu yapmaları muhtemelen hata olur'' dedi. Ne demek istediği sorulduğunda ise sözlerinin uyarı olarak anlaşılmaması gerektiğini, Suriye'de sahadaki gerçekliği yansıttığını dile getirdi.
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