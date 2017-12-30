‘Suriye, Asya’dan Avrupa’ya enerji kaynaklarını aktaracak büyük bir transit ülke olmak istiyor’

Suriye Petrol ve Madeni Servetler Bakanı Ali Ganim, Şam’ın Suriye’yi Asya’daki enerji üreticileriyle Avrupa’daki tüketiciler arasında bir bağlantı halkası yapmak istediğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Ganim, "Petrol ve gaz üreten Asya ülkeleriyle bunları tüketen Avrupa ülkeleri arasındaki yolun üzerinde olan Suriye'nin stratejik konumunu, azami ölçüde kullanmayı planlıyoruz. Batı Avrupa ülkeleri yüzde 85 oranında ithal gaza ihtiyaç duyarken Ortadoğu ülkeleri, dünya doğalgaz rezervlerinin yüzde 40'ına sahip olduğu için, komşu ülkeleri ve dünya şirketlerini, boru hatlarını enerji kaynaklarının Suriye'den geçecek şekilde yapılması için motive ediyoruz. Bu durum, Suriye'ye elektrik sağlanmasına ve genel olarak ülke ekonomisine olumlu etki yapacak" ifadelerini kullandı.

'PETROL, SAVAŞTAN ÖNCE SURİYE'NİN BAŞ GELİR KAYNAĞIYDI'

Petrol ve gaz sevkiyatı ile ilgili olan ve savaş nedeniyle daha önce dondurulan projelerin üzerinde yeniden çalışmalara başlanacağına dikkat çeken Ganim, bu projelerden birinin İran'dan Irak'a, oradan Suriye'ye ve ardından Avrupa'ya günde 110 milyon metreküp gaz sevkiyatını sağlayan boru hattı projesi olduğunu söyledi.

Suriye'yi transit ülke olmak için yolunu açan, 2013'te imzalanan çerçeve anlaşmayı da hatırlatan Ganim, petrol sanayiinin savaştan önce Suriye'nin başlıca gelir kaynağı olduğunu vurguladı.