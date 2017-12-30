İsrail ordusuyla çatışmalarda bir Filistinli daha öldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararına yönelik Filistinlilerin protestoları devam ederken Gazze'deki çatışmalarda yaralanan bir Filistinli öldü. Filistinlilerin can kaybı 13'e çıktı.

© AP Photo/ Ariel Schalit İsrail askerlerinden Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere müdahale: 116 yaralı

Gazze'de İsrail ordusuyla çatışmalarda göğsünden yaralanan 22 yaşındaki Cemal Mesleh kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanede, çatışmalarda ağır yaralanan dört Filistinli daha olduğunu belirtti.

'AYRIM GÖZETEREK VURDUK'

İsrail ordusuna göre 2 bin protestocu İsrail askerlerine yanan otomobil lastikleri yuvarladı ve taş attı. Ordunun açıklamasında askerlerin 'ayrım gözeterek eylemlerin baş kışkırtıcısı olan dört kişiye ateş açtığı' ifade edildi.

Funeral procession for Jamal Musleh, 21, who was killed by Israeli occupation forces. #Gaza pic.twitter.com/xwQaLHMh1P — Palestine (@OccuPalGaza) 30 Aralık 2017

​13 ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI

Gazze'de düzenlenen cenaze töreninde Mesleh'in cansız bedeni sokaklar boyu taşındı. Trump'ın Kudüs kararını açıkladığı 6 Aralık'tan beri çatışmalara dönüşen protestolarda en az 13 Filistinli öldürüldü, 303'ü aşkın Filistinli yaralandı. © REUTERS/ Mohammed Salem Gazze'de İsrail güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 2 Filistinli öldü

TEKERLEKLİ İSKEMLEDEKİ PROTESTOCU BAŞINDAN VURULMUŞTU

Amerikan haber ajansı AP, 28 Aralık'taki haberinde, Gazze'de tekerlekli iskemleye mahkum bir protestocunun iki hafta önce başından vurularak öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Bacakları kesik İbrahim Ebu Thraya'nın kim tarafından vurulduğunun hastane kayıtlarında yazılmadığını aktaran AP'ye konuşan Filistinli görgü tanıkları, İsrailli keskin nişancılar tarafından vurulduğunu söylemişti.