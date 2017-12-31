New York Times: İtalya'da üretilen bombalar Yemen'de sivilleri öldürüyor

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, sivillerin öldürüldüğü saldırıların düzenlendiği bölgelerde, İtalya'da üretilen bomba parçalarının tespit edildiğini duyurdu. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığı "İtalyan bombaları Yemenli sivilleri nasıl öldürdü" başlıklı haberde, Suudi Arabistan'a silah satan tek ülkenin İtalya olmadığı, ancak İtalya'dan bu ülkeye silah satışının son bir yılda büyük artış gösterdiği vurgulandı.
Alman Rwm şirketi tarafından İtalya'nın Sardinya adasında üretilen silahların Suudi Arabistan'a satılması İtalya'da uzun süredir tartışılıyordu. Muhalefet, bazı basın kuruluşları ve insan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmalarda aktif olarak taraf olması nedeniyle söz konusu silah ticaretinin yasa dışı olduğunu savunuyordu.
İTALYAN SAVUNMA BAKANLIĞI TOPU DIŞİŞLERİNE ATTI, DIŞİŞLERİ YALANLADI
New York Times'ın bu silahların sivillere karşı kullanıldığını belgelemesi üzerine de tartışma yeniden alevlendi. İtalyan Savunma Bakanı Roberta Pinotti, Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması çağrılarına Ekim 2016'da verdiği yanıtta "Bu, Savunma Bakanı'nın görev alanında değildir, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir meseledir" demişti. New York Times'ın dünkü haberinin ardından İtalyan basınına konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise "AB ya da NATO üyesi olmayan ülkelere silah satışı kararında birçok farklı bakanlığın dahli vardır" dedi.
'SİLAH SATIŞI MEŞRU DEĞİL'
La Repubblica gazetesi bu açıklamaları İtalyan bakanlıkların sorumluluk almaktan kaçındığı şeklinde yorumladı. İtalya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, silah satışlarının AB ve BM kurallarına uygun olduğunu, halen Suudi Arabistan'a uygulanan bir ambargo olmadığını vurguladı. Ancak muhalefet, İtalyan yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası kuruluşların onayı dışında silahlı çatışma veya savaş içinde bulunan ülkelere silah satışını yasakladığına dikkat çekiyor.
'MECLİSTE VERİLEN 6 SORU ÖNERGESİNE DE YANIT VERİLMEDİ'
Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nden Roberto Cotti, New York Times'a haberinde kullandığı kanıtları kendisinin verdiğini açıkladı ve "Çok güçlü kanıtlar var, İtalyan hükümetinin sorumluluğu çok açık. Benim şikâyetlerime, mecliste verilen 6 soru önergesine yanıt verme zahmetinde bile bulunmayan hükümet bomba satışına izin vermeye devam ediyor" dedi.
Silahlanma karşıtı örgüt Silahsızlanma Ağı (Rete Disarmo) Sözcüsü Francesco Vignarca da, "Uzun zamandır bu silah satışının meşru olmadığını olduğunu söyleyip duruyoruz. Gerçekten sivillerin bombalanmasının ve günümüzün en büyük insani krizlerinden birinin suç ortağı olmayı sürdürmek mi istiyoruz?" dedi.
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