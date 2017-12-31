Rusya: 2017’de Suriye’de 1000’den fazla ateşkes anlaşması imzalandı

Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada “Bu yıl kasaba ve yerleşim birimleriyle 1000’den fazla anlaşma imzalandı. Silahlı örgüt liderleri 140 ateşkes başvuru formu doldurdu” ifadeleri kullanıldı.
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Açıklamada, merkez ve Suriye’deki vilayet yönetimleriyle yürütülen çalışmalarda 88 tıbbi kuruluş, 178 okul, 35 anaokulu, 152 su ve elektrik tesisisin restore edildiği kaydedildi.
Açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler’in insani yardım konvoyları da yılın son çeyreğinde 7000 tona ulaştı.
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