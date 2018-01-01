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    Tahran Üniveristesi'nde öğrencilerle polis çatıştı

    İran'daki protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

    © AFP 2017/
    Ortadoğu
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    İran devlet televizyonu ülke genelindeki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 12 kişinin öldüğünü duyurdu.

    İran Tahran Trump Kudüs protesto Kasım Süleymani posteri
    © AFP 2017/ ATTA KENARE
    İran'daki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti
    İran devlet televizyonu ülke genelinde geçen perşembe günü başlayan protesto gösterilerinde 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

    Ardından yarı resmi ILNA haber ajansı ülkeni batısındaki İzeh'te 2 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

    'KARAKOLLAR VE ASKERİ ÜSLERİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN SİLAHLI EYLEMCİLER PÜSKÜRTÜLDÜ'

    Devlet televizyonundan yapılan açıklamada ise  'karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan silahlı eylemciler püskürtüldü' dendi.

    ​Eylemler ülkenin 2. büyük kenti Meşhed'de perşembe günü hayat pahalılığına karşı başlamış, ancak kısa sürede 'Diktatöre Ölüm' sloganlarının atıldığı rejim karşıtı bir kimliğe bürünmüştü.

    Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün yaptığı itidal çağrısına rağmen dün gece birçok kentte eylemler devam etti.

    ​Polis Tahran'daki Enghelab Meydanı'na girmeye çalışan küçük grubu göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttı.

    TAHRAN'DA 200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İran Meclisi
    © REUTERS/ Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA
    İran Meclis Başkanı Yardımcısı: Hükümet, halkın talepleri için adım atmaya hazır
    Tahran'da dün 200 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

    ILNA haber ajansı Takistan kentinde ise bir okul ve hükümete ait bazı binaların yakıldığını belirtirken, devlet televizyonu Dorud'da çalınan bir itfaiye aracı ile kaza yapan 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

    İzeh, Kirmanşah, Şahinşehr ve Zencan'da da protesto gösterileri yapıldı.

    SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA

    Ülkede dün Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram protestocuların iletişim kurmasını önlemek için engellendi.

    RUHANİ: İNSANLAR ELEŞTİRİLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE ETMEKTE KESİNLİKLE ÖZGÜRDÜR

    2009'daki gösterilerin ardından ülkede yaşanan en büyük kitlesel eylemler konusunda sessizliğini bozan Ruhani "İnsanlar eleştirilerini özgürce ifade etmekte hatta protestolar düzenlemekte kesinlikle özgürdür. Ancak eleştiri şiddetten ve kamu malına zarar vermekten farklıdır" dedi.

    "Eleştiri ve itiraz öyle yapılmalıdır ki, işin sonunda ülke ve insanların durumu daha da iyileşmelidir" ifadelerini kullanan Ruhani halkın ekonomik sorunlarının bazılarının geçmişe ve bir kısmının da bugüne ait olduğunu dile getirdi.

    Toplumsal tepkinin ülkeye zarar vermemesi gerektiğini söyleyan Ruhani "Ülkeyi düşmanların faydalanabileceği bir duruma düşürmekten kaçınılmalıdır. Bölge ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği bu günlerde gençler ve halkımızdan uyanık olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

    Uzlaşmacı bir ton kullanan Ruhani hükümet kurumlarının 'yasal eleştiri ve protesto için alan sağlaması gerektiğini' ifade ederek 'daha fazla şeffaflık ve daha dengeli bir medya' çağrısı yaptı.

    'TRUMP'IN İRAN HALKINA ACIMAYA HAKKI YOK'

    İran'da Kudüs Günü kutlamaları
    © Sputnik/ Soheil Gargari
    İran'dan ABD'ye: Halkın demokratik taleplerine fikir beyan edecek durumda değilsiniz
    ABD Başkanı Donald Trump 'büyük gösterilerin' insanların 'paralarının ve zenginliğinin nasıl çalındığı ve terörizme harcadığını gösterdiğini' söylemiş ve Twiter'da 'Bundan sonra artık alamayacaklar gibi gözüküyor" demişti.

    Trump daha sonra attığı tweetde de internetin ülkede engellenmesini eleştirerek 'İnterneti kapattılar böylece barışçı eylemciler iletişim kuramayacak. İyi değil' demişti.

    Trump'a yanıt veren Ruhani "ABD'deki bu kişi birkaç ay önce terörist olarak adlandırdığı İran halkına bugün yakınlık göstermek istiyor. Tüm varlığı İran halkına karşı olan bu kişinin İran halkına acıma hakkı yok" dedi.

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    Etiketler:
    Hükümet karşıtı gösteri, Çatışma, Saldırı, Donald Trump, Hasan Ruhani, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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