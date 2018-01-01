Trump'tan İran mesajı: Değişim zamanı geldi

Abd Başkanı Donald Trump'tan hükümet karşıtı eylemlerin sürdüğü İran hakkında yeni bir açıklama geldi. Trump, Twitter mesajında "İran halkı yemek ve özgürlük için aç. İnsan haklarının yanı sıra İranlılar'ın zenginliği de yağmalandı. Değişim zamanı!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan bugün yayınladığı mesajında günlerdir hükümet karşıtı eylemelrin yaşandığı İran'da 'değişim zamanının geldiğini' söyledi.

'İRAN HALKI YEMEĞE VE ÖZGÜRLÜĞE AÇ'

Trump " İran, Obama yönetimiyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her alanda başarısız oluyor. Büyük İran halkı yıllardır baskı altındaydı. Yemek ve özgürlük için açlar. İnsan haklarının yanı sıra İranlılar'ın zenginliği de yağmalandı. Değişim zamanı!" ifadelerini kullandı.

İran'da geçen perşembeden beri yapılan hükümet karşıtı eylemlerde 10'dan fazla kişi öldü, çoğu Tahran'da yüzelerce kişi gözaltına alındı.

Son olarak eylemler konusunda sessizliğini bozan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Trump'ın önceki İran konulu tweetlerine yanıt vermiş ve "ABD'deki bu kişi birkaç ay önce terörist olarak adlandırdığı İran halkına bugün yakınlık göstermek istiyor. Tüm varlığı İran halkına karşı olan bu kişinin İran halkına acıma hakkı yok" demişti.

BEYAZ SARAY: İRAN HALKININ GÖRÜŞLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE ETME HAKKINI DESTEKLİYORUZ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da İranlı göstericileri desteklediklerini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Sanders, "İran halkının görüşlerini özgürce ifade etme hakkını destekliyoruz. Halkın sesine kulak verilmeli. Tüm tarafları bu temel hakkı korumaya ve sansüre katkı sunan tüm eylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.