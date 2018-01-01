Trump'tan İran mesajı: Değişim zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan bugün yayınladığı mesajında günlerdir hükümet karşıtı eylemelrin yaşandığı İran'da 'değişim zamanının geldiğini' söyledi.
'İRAN HALKI YEMEĞE VE ÖZGÜRLÜĞE AÇ'
İran'da geçen perşembeden beri yapılan hükümet karşıtı eylemlerde 10'dan fazla kişi öldü, çoğu Tahran'da yüzelerce kişi gözaltına alındı.
Son olarak eylemler konusunda sessizliğini bozan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Trump'ın önceki İran konulu tweetlerine yanıt vermiş ve "ABD'deki bu kişi birkaç ay önce terörist olarak adlandırdığı İran halkına bugün yakınlık göstermek istiyor. Tüm varlığı İran halkına karşı olan bu kişinin İran halkına acıma hakkı yok" demişti.
BEYAZ SARAY: İRAN HALKININ GÖRÜŞLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE ETME HAKKINI DESTEKLİYORUZ
Basın toplantısı düzenleyen Sanders, "İran halkının görüşlerini özgürce ifade etme hakkını destekliyoruz. Halkın sesine kulak verilmeli. Tüm tarafları bu temel hakkı korumaya ve sansüre katkı sunan tüm eylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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