Liberman: Vicdani retçilere en ağır hapis cezası verilmeli

İsrail basınına konuşan Liberman, İsrail'in Filistin'i işgalini işaret ederek devletin ırkçı ve saldırgan politikaları nedeniyle askere gitmeyeceklerini belirten 63 liseli genç hakkında açıklama yaptı.

Liberman, "Burada büyük miktarda parayla gençlerin beyinlerinin yıkanması söz konusu. Onları kim finanse ediyor? Onların arkasında kimler var? Onlar bu adımı tek başlarına atmadı. Onların arkasında belirli güçler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Liberman, vicdani retçilerin vatani görevlerini boykot etmeleri gerekçesiyle en ağır hapis cezasını hak ettiklerini vurguladı.

'FİLİSTİN HALKINA UYGULANAN ZULMÜN PARÇASI OLMAYACAĞIZ'

© AFP 2017/ JACK GUEZ İdam çağrısını yineleyen Liberman: Yahudi kanı ucuz değil, teröristlere hapiste bile yer yok

Başbakan Benyamin Netanyahu, Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail Savunma Güçleri Şeri Gadi Eisenkot'a mektup gönderen İsrail'in dört bir yanından 63 liseli genç, İsrail'in Filistin'i işgalini işaret ederek devletin ırkçı ve saldırgan politikalarını tasvip etmedikleri için hapis cezası riskine rağmen askere gitmeyeceklerini belirtmişti.

Gençler mektupta "Filistin halkına uygulanan işgal ve zulmün bir parçası olmamaya karar verdik. 'Geçici' olduğu söylenen durum 50 yıldır devam ediyor ve biz buna yardım etmeyeceğiz. İsrail ordusu, hükümetin ırkçı politikalarını hayata geçirerek temel insan haklarını ihlal ediyor ve aynı topraklar üzerinde Filistinlilere başka, İsraillilere başka kanunlar uyguluyor" diye yazmıştı.