İran'da bir gösterici polise ateş açtı: Bir ölü, üç yaralı

İran'da sürmekte olan eylemlerde bir göstericinin ateş açması sonucu bir kişi öldü, üç kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, İran'ın Necefabad şehrinde sürmekte olan protestolarda, bir göstericinin polise ateş açması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi ise yaralandı.

One police officer has been shot dead during protests in Iran's Najafabad and three have been wounded, a police spokesman says https://t.co/EEl0LpUGpM pic.twitter.com/aDdPLwSpw4 — TRT World (@trtworld) 1 Ocak 2018

​IRIB TV Telegram hesabından, saldırganın uzun namlulu bir av tüfeğiyle ateş açtığını duyurdu. İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Dün çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede Telgram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları da geçici olarak erişime engellenmişti.