Pakistan: ABD 'hayırseverlik' amacıyla değil, sunduğumuz hizmetler için para veriyor

Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, yerel yayın yapan bir televizyona yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter'da paylaştığı, "Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristleri barındırdığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

© AFP 2017/ NICHOLAS KAMM Trump'tan Pakistan'a yardımı kesme tehdidi

Asif, ABD ordusunun, Pakistan topraklarını Afganistan'da kendi çıkarlarına hizmet etmesi için kullandığını vurguladı.

'AFGANİSTAN'DAKİ BAŞARISIZLIKLARIN SORUMLUSU DEĞİLİZ'

ABD Başkanı Trump'ın son 15 yılda Pakistan'a verdiği paraların ülkesinin sunduğu hizmetler için olduğunu, bunun hayırseverlik amacıyla olmadığını ifade eden Khawaja Asif, "(Trump) Afganistan'daki başarısızlıklardan bizi değil buna neden olanları sorumlu tutmalı" ifadelerini kullandı.

'ABD YARDIMININ DETAYLARINI AÇIKLAMAYA HAZIRIZ'

Washington yönetiminin Afganistan'daki başarısızlıklarının verdiği rahatsızlık nedeniyle sendelediğini savunan Pakistan Dışişleri Bakanı Asif, "ABD yardımının detaylarını ve nerede, ne şekilde kullanıldığını açık oturumlarda paylaşmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump'ın "Artık yok" ifadesini de önemsemediklerini kaydeden Asif, kendilerinin Beyaz Saray'a zaten "artık yok" dediklerini söyledi.

© AFP 2017/ MANDEL NGAN Pakistan ordusu: ABD'den gelecek paraya ihtiyacımız yok

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkesinin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek, bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok" ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetiminin 19 Aralık'ta açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi'nde "terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği" iddiaları yer almıştı.

Pakistan yönetimi ise tamamen asılsız olduğunu vurguladığı iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.