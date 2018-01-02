Netanyahu, İranlı protestocuları 'kahraman' olarak niteledi

İsrail Başbakanlığından basına dağıtılan ve Netanyahu'nun İran halkına hitap ettiği konuşmada, "Bugün İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, İsrail'in, İran'daki gösterilerin arkasında olduğu yönündeki açıklamalarını duydum. Bu sadece bir yalan değil aynı zamanda gülünç de" ifadeleri kullanıldı.

Avrupalı devletlerin İran'da yaşanan olaylar karşısında sessiz kaldığını öne süren Netanyahu, ülkesinin sessiz kalmayacağını vurgulayarak, "İran rejimi düştüğünde İranlılar ile İsrailliler samimi dostlar olacaklardır. İran halkının özgürlük yolundaki bu mücadelesinde başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İranlı protestocuları "kahramanlar" olarak niteleyen Netanyahu, İran yönetimini İsrail'e karşı "kin ve nefret" yaymak için milyarlarca dolar harcayan "vahşi bir rejim" olmakla suçladı.