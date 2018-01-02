İran, IKBY ile arasındaki tüm sınır kapılarını açtı

İran, yaklaşık 2.5 ay önce kapattığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki tüm gümrük kapılarını yeniden açtı.

© AFP 2017/ Safin Hamed Bağdat’tan IKBY'nin sınır kapılarını teslim alma kararı

İran'ın Erbil vilayeti sınırları içinde yer alan Hacı Omeran Gümrük Kapısı Sorumlusu Mesut Bateli, İran'ın sabah saatlerinde Pervezhan ve Seyranbend'den sonra Hacı Omeran Gümrük Kapısı'nı da açtığını duyurdu.

Bateli yerel medyaya yaptığı açıklamada, sınır kapısının eski çalışma düzenine döndüğünü, karşılıklı ticari ve insani geçişlerin başladığını söyledi.

İran, Bağdat yönetiminin talebi üzerine IKBY'ye açılan 4 sınır kapısından 3'ünü 15 Ekim'de hem ticari hem de insani geçişlere kapatmıştı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin danışmanı İhsan el Şammari, dün yaptığı açıklamada, IKBY'nin Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığını bildirmişti.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlediği referandumun ardından sınır ve havalimanlarının kendilerine teslim edilmesi kararı almıştı.