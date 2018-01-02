İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı

Ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler konusunda 'Düşmanlarımız karışıklık çıkardı" diyen İran'ın dini lideri Hamaney bu kişilerin "Para, silah ve istihbarat kullanarak' karışıklık çıkardığını savundu.

'İRAN'IN DÜŞMANLARI KARIŞIKLIK YARATMAK İÇİN PARA, SİYASET, SİLAH VE İSTİHBARAT GİBİ FARKLI ARAÇLARI KULLANDI'

Hamaney resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Son günlerde İran'ın düşmanları birleşti ve İslam Cumhuriyeti'nde karışıklık yaratmak için para, siyaset, silah ve istihbarat gibi farklı araçları kullandı" ifadelerini kullandı.

In recent events, enemies of #Iran have allied & used the various means they possess, including money, weapons, politics &intelligence services, to trouble the Islamic Republic. The enemy is always looking for an opportunity & any crevice to infiltrate &strike the Iranian nation. pic.twitter.com/HIXtudRAue — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 2, 2018

​'DÜŞMAN HER ZAMAN FIRSAT KOLLUYOR'

"Düşman herhangi bir gedikten sızmak ve İran ulusuna saldırmak için her zaman bir fırsat kolluyor" diyen Hamaney "Düşmanı durdurmak için gerekenler cesaret ruhu, fedakarlık ve insanların inancıdır" açıklamasında bulundu

Hamaney konuyla ilgili olarak 'doğru zaman geldiğinde' ulusa sesleneceğini de duyurdu.

I have something to say on these events, and I will speak to the dear people when the time is right. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 2, 2018

​İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtmiş ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" demişti.

Ülkede 6 gündür devam eden hükümet karşıtı eylemlerde ölü sayısı 20'ye ulaşmıştı. Bazı haber ajansları ise ülkedeki ölü sayısının 20'den fazla olduğunu belirtiyor.

ABADİ: ALLAH'A SAVAŞ AÇMAK SUÇUNDAN İDAM EDİLEBİLİRLER

Diğer taraftan Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi'den çok sert bir açıklama geldi. Yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Abadi eylemlere katılan kişilerin 'Allah'a savaş açmak' suçundan mahkemede idam cezası alma ihtimallerinin olduğunu söyledi.

Abadi "Açıkça görülüyor ki onlara yöneltilebilecek suçlardan biri 'Muharebe' yani 'Allah'a savaş açmak'. İran'da bu suçun cezası idamdır" dedi.

'3. GÜN VE SONRASINDA KATILANLARIN CEZALARI DAHA AĞIR OLACAK'

Abadi ayrıca, "3. ve sonraki günlerinde gösterilere katılan eylemcilerden gözaltına alınanların cezaları daha ağır olacak. Çünkü, İçişleri Bakanlığı tarafından gösterilerin izinsiz olduğu açıklaması yapılmasına rağmen, bu kimseler bilerek ve kasıtlı olarak toplumda kargaşa çıkarma girişiminde bulundu" dedi.

Devam eden günlerde gösterilere katılımların 'vatandaşlık hakkını kullanma' şeklinde değerlendirilmeyeceğini vurgulayan Abadi, "Bilakis bu kişiler, rejimin temellerine kasteden kişiler olarak kabul edilecek. Gözaltına alınanlar, ulusal güvenliğe saldırı ve kamu malına zarar verme gibi ağır ithamlarla suçlanabilecek" diye konuştu.

Gözaltına alınan göstericilerin ivedilikle yargılanacağını öne süren Abadi ayrıca, Tahran ve diğer kentlerde eylemlere 'öncülük eden ve yabancı ülke istihbarat birimleriyle irtibatını tespit edilen' eylemcilerin yakında mahkemeye çıkarılacağını da ifade etti.