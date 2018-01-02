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    Eski Suudi Arabistan Finans Bakanı İbrahim el Assaf

    Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Suudi bakan kabine toplantısında görüntülendi

    © AFP 2017/ Christof STACHE
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra bırakılan eski Maliye Bakanı İbrahim el Assaf haftalık kabine toplantısına katıldı.

    Gözaltındaki Suudi prenslerin tutulduğu Ritz Carlton Oteli
    © AFP 2017/ Faisal Al Nasser
    Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturması: 2 prens serbest bırakıldı
    Reuters haber ajansı, Suudi Devlet Bakanı El Assaf'ın, yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınmasından iki ay sonra, haftalık kabine toplantısına katıldığını gösteren fotoğrafı Suudi resmi haber ajansı SPA'nın servis ettiğini duyurdu.

    Suudi yetkililer konu hakkında henüz resmi açıklama yapmadı, ancak Suudi bir kaynak Assaf'ın devlet bakanı ve Kral Selman'ın danışmanı pozisyonlarını koruyacağını söyledi.

    Aynı zamanda eski maliye bakanı ve petrol devi Suudi Aramco'nun yönetim kurulu üyesi olan Assaf, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle kasımda kurulan yolsuzlukla mücadele komisyonunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan onlarca isimden biriydi.

    ​'PARA ÖDEMEDEN SERBEST KALDI'

    Soruşturma kapsamında prensler, bakanlar, işadamları dahil yüzlerce üst düzey isim gözaltına alınmış, hükümetle mali konularda anlaşma yaparak mal varlıklarının bir kısmını devreden isimler serbest kalmıştı. Reuters'e konuşan Suudi kaynak ise Kabe ve çevresindeki düzenlemelerde yolsuzluk yapmakla suçlanan Dr. El Assaf'ın, görevi kötüye kullanma suçlamasından aklanmasının ardından, devlete ödeme yapmadan geçen ay serbest bırakıldığını söyledi.

    Saudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Freihat
    © AFP 2017/ Fayez Nureldine
    Suudi Arabistan'daki yolsuzluk gözaltılarında ilk büyük tahliye
    1 MİLYAR DOLAR ÖDEYEN PRENS

    Bloomberg'e göre Kral Salman'ın selefi Kral Abdullah'ın oğlu olan ve Ulusal Muhafızların Komutanı konumundayken gözaltına alınan Prens Miteb bin Abdullah ise serbest kalabilmek için hükümete 1 milyar dolar ödedi. Kasım sonunda bırakılan Prens Miteb, geçenlerde Veliaht Prens'le birlikte at yarışında görüntülendi. Dünyanın en zenginleri arasında sayılan Prens Velid bin Talal ise bütün suçlamaları reddederek anlaşma yapmadı ve direnmeye devam ediyor.

    RITZ CARLTON, 'YENİDEN OTEL OLACAK'

    Onun dışında devam eden tahliyeler, yolsuzluk operasyonlarının sona ermesiyle normale dönüş işaretleri olarak yorumlanıyor. Bloomberg'in haberinde, mayısta ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'ı ziyaretinde kaldığı ve kılıç dansı yaptığı, ardından kasımda gözaltına alınanların tutulduğu Ritz Carlton Oteli'nin de şubattan itibaren rezervasyonlara açıldığı belirtildi.

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    Etiketler:
    Yolsuzluk, İbrahim el Assaf, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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