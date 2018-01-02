'Suriye ordusu, Şam'ın Batı Guta bölgesini militanlardan temizledi'

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Batı Guta'daki terörle mücadele operasyonunu başarıyla tamamlayan Suriye ordusu, zaferin işareti olarak bölgedeki stratejik öneme sahip Tulul el Humr tepesine Suriye bayrağı dikti.

Suriye ordusunun Golan Tepeleri ile sınırı olan Şam'ın güneybatı kırsalındaki operasyonu 3 ay sürdü. Ordu güçleri, bu sürenin sonunda terör örgütlerinin ağır silahlarını bırakarak teslim olmalarını sağladı. Silah bırakan militanlar, Dera'ya götürüldü.